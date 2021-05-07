Eyaletler Meclisi de onayladı

BUNA göre enfeksion kapıp iyileşenler ve iki doz koronavirüs aşısını yaptıranlar, test yaptırmadan mağazalara, kuaförlere ve alışveriş yerlerine girebilecek. Ancak muafiyet ikinci aşıdan 14 gün sonra geçerli olacak. Öte yandan riskli bölgelere seyahat düzenleyip geri gelenlere karantina uygulanmayacak. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre iki doz aşı yaptıranların semptom göstermeyen enfekte olanlara göre virüsü bulaştırma riski çok daha düşük. Daha önce hastalığı kapıp iyileşenler ise enfekte olduktan sonra 6 ay boyunca virüsü bulaştırma riski çok düşük olarak değerlendiriliyor. Ancak her durumda kapalı mekanlarda maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edilecek.