Eyaletler, federal hükümeti beklemedi

FEDERAL hükümetin ise konuyla ilgili yasal düzenlemeyi gelecek hafta ele alması bekleniyor. Ancak yasanın Federal Meclis ve ardından Eyaletler Meclisi’nde kabul edilmesi gerekiyor. Buna göre bu yöndeki bir yasal düzenlemenin en erken mayıs sonu veya haziran başında yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. Federal hükümetin planına göre aşı olanlar ve koronavirüse yakalanıp iyileşenler kuaföre, alışveriş mekanlarına girerken test yaptırmak zorunda kalmayacak, yurt dışından geldiklerinde test istenmeyecek, karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Öte yandan FDP milletvekilleri, Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Enfeksiyon Koruma Yasası’nın iptalini istedi. Yapılan başvuruda aşı olanlara yönelik kısıtlamalarla akşam 22.00’den sonra sokağa çıkma yasağıyla ilgili düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu iddia edildi. Geçen hafta yürürlüğe giren değişiklikle ilgili olarak ise şu ana kadar 111 başvuru yapıldığı belirtildi.