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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 21.04.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Eyaletler bir bir zorunluluk getiriyor

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Eyaletler bir bir zorunluluk getiriyor
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Almanya’da korona önlemlerinde yumuşama sonucu bazı iş yeri ve dükkânlar açılırken, birçok eyalet alışverişte ve toplu taşıma araçlarında maske mecburiyeti getirmeye başladı. Bunun başını da Jena kenti çekti.

Jena iki haftadır kentte maske mecburiyeti uyguluyor. Ardından Saksonya Eyaleti pazartesi gününden itibaren maske mecburiyetini uygulamaya koydu. Mecklenburg Vorpommern, Bavyera, Baden Württemberg ve Berlin Eyaleti gelecek pazartesi gününden itibaren maske mecburiyeti kararı aldı. Berlin’de sadece toplu taşıma araçlarında maske taşınması gerekiyor. Hamburg pazartesi gününden itibaren maske zorunluluğunu başlattı. Thüringen ise cuma gününden itibaren maske taşıma mecburiyeti getirecek. Schleswig Holstein Eyaleti’nde maske taşıma mecburiyeti 29 Nisan’da başlıyor.

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