Eyaletler arası seyahat yasağında çatlak büyüyor!

ALMANYA ülke içinde seyahat yasağını tartışıyor. Gütersloh’ta Tönnies et fabrikasında ortaya çıkan korona vakaları üzerine bölge kısmi karantina altına alınmış, Almanya’da birçok eyalet bu bölgeden geleceklere seyahat yasağı koymuştu. Almanya içinde seyahat yasağı o zaman yoğun tartışmalara yol açmıştı. Başbakan Angela Merkel şimdi bu uygulamanın gelecekte patlak verecek korona vakalarının başka bölgelere yayılmasını önlemek için geçerli kural olmasını istiyor. Bunun için tüm eyaletlerin onayı gerekiyor. Bazı eyaletler Başbakan Merkel’in ülke içinde seyahat yasağı planına karşı çıkıyor.

‘DAHA GERÇEKÇİ ÇÖZÜM GEREKİR’

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun eyalet başbakanlarını ikna etmek için günlerdir eyalet başbakanlık müsteşarlarıyla yoğun müzakereler yürütüyor. Müsteşar Braun uzlaşma sağlanamadığı için dün ön görülen telekonferanslı toplantıyı bugüne ertelemek zorunda kaldı. Ancak ufukta henüz bir uzlaşı görünmüyor.

Doğu eyaletleri korona bölgesinden başka bölgelere seyahat yasağına karşı çıkıyor. Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff (CDU), Bild gazetesine verdiği demeçte, “Bir bölgeye seyahat kısıtlaması, bir bölgenin karantina altına alınması pratikte uygulanamaz. Daha gerçekçi çözümler bulmak lazım. Bir bina, bir tesis karantinaya alınabilir, ama tüm bir şehir ya da bölge değil” dedi.

‘SAHADA UYGULAMA ŞANSI YOK’

Saksonya Eyalet Başkanı Michael Kretschmer de (CDU), böyle bir sahneyi gözünün önüne bile getiremediğini söyledi. Kretschmer, büyük eyalet ve bölgeler için belki bunun mümkün olabileceğini, ancak küçük eyaletlerde buna ihtimal vermediklerini kaydetti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti de bu konuda zorluklar yaşanacağına dikkat çekti.

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius da Başbakan Merkel’in planı için “Böyle bir şeyi belki uzaklarda, Berlin veya Münih’te kafanızdan geçirebilirsiniz. Ama sahada uygulama şansı hiç yok” dedi.

Başbakan Merkel salı günü Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’le basın toplantısında planın arkasında olduğunu söylemişti. Söder de plana destek vermişti.