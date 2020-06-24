Eyaletler arası seyahat yasağı

KORONAVİRÜS salgını Almanya’yı kendi içinde böldü. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Gütersloh ilçesinde Tönnies et fabrikasında patlak veren korona salgını dalgasının yayılmasına karşı eyaletler sınırlarını kapattı. Dört eyalet Gütersloh ve benzeri korona riskli bölgelerden gelenlere seyahat yasağı getirdi.

Bavyera Eyaleti 640 bin civarında nüfusu olan Gütersloh ilçelerinden eyalete tatile geleceklere geceleme yasağı koydu. Aşağı Saksonya Eyaleti bu riskli bölgeden gelenlere korona testi mecburiyeti getirdi. Schleswig Holstein Eyaleti ise riskli bölgeden gelenleri 14 gün ev veya uygun bir konaklama yerinde karantinaya alacak. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti de Gütersloh’tan gelen tatilcileri eyaletten sınır dışı ediyor.

Gütersloh bölgesinde sıkı korona önlemlerine geri dönülmesi yaz tatiline denk geldi. Eyaletler bu bölgeden gelecek olan turistlerin virüsü kendi eyaletlerine taşımasından korkuyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, seyahat yasağı alan eyaletleri eleştirdi ve insanların damgalanmasına karşı uyardı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise alınan önlemi savundu ve “Biz Bavyera’da tatilin birçok insan için güvensiz olmasını istemiyoruz” dedi.

AVUSTURYA DA SEYAHAT UYARISI ALDI

Hemen ardından Almanya’nın komşusu Avusturya harekete geçti. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bakanlar kurulu toplantısında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti için seyahat uyarısı kararı aldıklarını açıkladı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nden Avusturya’ya veya Avusturya’dan bu eyalete tatile gidecek olanlar 14 gün karantinayı göze almak zorunda.

Gütersloh ilçesindeki Almanya’nın en büyük et fabrikalarından Tönnies’te çıkan korona vakaları üzerine 640 bin nüfuslu bölgede sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Gütersloh ilçesinde 1952 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bir gün önce korona tanısı konulan hasta sayısı 1696 olarak belirlenmişti. Çevrede yaklaşık 7 bin kişi karantina altına alındı. Tönnies’in Warendorf’taki fabrikasında da korona vakaları çıkması üzerine bu kent de karantina altına alındı. Okullar kreşler kapatıldı. Sosyal temas iki kişiyle veya aynı haneden iki aileyle sınırlandı. Restoranlar, barlar, sinemalar kapalı.

TEHLİKE ÇOK BÜYÜK

Almanya’da milyonlarca insanın haftalarca disiplinli bir biçimde kurallara uyarak, salgının yayılmasını önlediği başarı şimdi bir anda tehlikeye girdi. Almanya’nın baştan beri korktuğu ikinci dalga tehlikesi ciddi biçimde kendini hissettirmeye başladı. Koronavirüse karşı alınan ilk önlemlere karşı devlet desteğiyle dayanan Alman ekonomisinin ikinci bir dalgada çok derin bir krize yuvarlanacağı ve birinci dalgayı atlatmak için 280 milyar Euro borç yapan devletin zor durumdaki şirketlere yeniden destek çıkmasının artık mümkün olmayacağı tahmin ediliyor.

Gütersloh’taki Tönnies et fabrikasından sonra Oldenburg kentine bağlı Wildeshausen’de Almanya’nın en büyük piliç fabrikası Wiesenhof çalışanları arasında da korona vakaları tespit edildi. 1100 civarında insanın çalıştığı fabrikada 50 testten 23’ü pozitif çıktı.