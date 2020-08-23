Eyaletler arası korona önlemleri kavgası

ALMANYA Başbakan Angela Merkel, uzun bir aradan sonra perşembe günü eyalet başbakanlarıyla telekonferansla toplantı yapacak. Toplantının gündemi korona vakaları ve vaka artışına karşı önlemler. Hükümet, düğün, vaftiz, yaş günü gibi etkinliklerin korona vakalarını artırdığı görüşünde. Özel eğlencelerde alkol de devreye girince sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmiyor. Eyaletler arasında özel eğlenceye katılım sınırında farklı düzenlemeler var. Berlin, özel eğlence ve büyük etkinliklere 500 kişiye kadar izin veriyor. Hamburg, aile içinde özel eğlenceyi 25, kapalı salonda 50 kişiyle sınırlıyor. Aşağı Saksonya, düğün, vaftiz gibi kutlamalara 50, Kuzey Ren Vestfalya 150 kişiye kadar izin veriyor. TEK TİP UYGULAMA OLSUN

Birçok eyalet özel eğlencelere katılım sayısında ülke çapında geçerli bir sınır getirilmesini istiyor. Ancak bazı eyaletler tek tip uygulamaya karşı çıkıyor. Bunların başında Schleswig Holstein ile Mecklenburg Vorpommern geliyor. Berlin, Hamburg, Bremen, Aşağı Saksonya, Rheinland Pfalz ise ülke çapında belirli bir sınır konulmasını istiyor. Bavyera ve Baden Württemberg katılımcı sınırını kısıtlamaya hazırlanıyor. Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, “Biz de Berlin’de özel eğlence ve boş zaman değerlendirmelerinde korona vakalarının arttığını gözlemliyoruz. Amaç, özel eğlence ve büyük etkinliklerde federal çapta bir düzenleme” dedi. Bavyera Eyaleti de federal çapta bir düzenlemeden yana. Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, “korona vakalarının en düşük olduğu benim eyaletimde, neden Bavyera eyaletiyle aynı sınırlama getirilsin” diyerek bu görüşlere karşı çıkıyor.