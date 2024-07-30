Eyalet hükümetinden Pfaffenhofen DİTİB Camii’ne ziyaret 

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PFAFFENHOFEN DİTİB Camii’ne yapılan ziyarette, Straub’u Dernek Başkanı Recep Bal ve din görevlisi Harun Gülten karşıladı. Uluslararası Kültür Derneği Onursal Başkanı Sepp Steinbüchler’in de hazır bulunduğu ziyarette, cami müştemilatı ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, burada üçüncü kuşak olarak ticarette, ekonomide ve iş alanlarında Almanya’ya hem uyum sağladıklarını hem de katkıda bulunduklarını söyledi. Sel felaketi sırasında komşu Schrobenhausen DİTİB derneği salonlarının anaokuluna verilmesi örneğini veren Bal, burada uyum sıkıntısı olmadığını ve karşılıklı imkânların her türlü seferber edildiğini vurguladı. Bal, “Kiliseye ait bir anaokulunun camimizden destek istemesi uyum için atılan en büyük adımdır” dedi.

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DİTİB CAMİİ’NİN ÇALIŞMALARINI ÖVDÜ

Cami derneklerinin sadece ibadethane ve Müslümanlara ait yerler olmadığını, aynı zamanda Almanya’daki toplumsal huzur ve güvene katkı sunduğunu belirten Bal, “Toplumumuzu ve gençlerimizi bu doğrultuda eğitiyor ve bilgilendiriyoruz” dedi. Almanya’da 3 milyon Türk ve 6 milyon Müslüman toplumun olduğunu ve DİTİB’in bu toplumun yüzde 25’ini temsil ettiğini ifade etti. Defin işlemleri ve Müslüman mezarlığı konularını gündeme getiren Bal, hükümetle yapılan din dersi müfredatında en iyi muhatabın DİTİB olduğunu ve bu konunun sıkı görüşmelerle sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca hastanelerde vedalaşma odalarının yanı sıra çalışanlar, ziyaretçiler ve hastalar için ibadet edebilecekleri bir ortam oluşturulması gerektiğini belirten Bal, “Yerel hastanelerde sadece merkez odaklı değil, tüm hastanelerde bu imkânların sunulması gerektiğini ve bunun yerel yetkililerin destekleriyle sağlanabileceğini” dile getirdi. Bavyera Eyaleti Hükümeti Uyum Sorumlusu Karl Straub, Pfaffenhofen’da yaşayan Müslümanların uyumunu yıllardır başarılı bir şekilde sürdürdüğüne vurgu yaparak, DİTİB Camii’nin çalışmalarını övdü.

Straub, Pfaffenhofen’da sağlanan uyumun gerek diğer dini cemaatlerle gerekse belediyeyle olan iş birlikleri sayesinde gerçekleştiğini ve bu durumun örnek teşkil ettiğini belirterek, bu tür uygulamalara başka yerlerde de ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Irkçılıkla mücadelede hep birlikte iş birliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Straub, Almanya’da İslam’ın kabul edilip edilmediği konusundaki siyasi tartışmaların önünü kesmek için ülkede 6 milyonun üzerinde Müslüman olduğunu ve bu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İslam Forumu gibi programların artırılması gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yapma sözü verdi. Talepleri sadece yerelde değil eyalet düzeyinde de gündeme getireceğini ifade eden Straub, Müslümanların ihtiyaçlarına yönelik daha fazla farkındalık oluşturmak için Bavyera’daki İslam Forumu’nu daha geniş bir zemine yayarak eleştirel ve yapıcı ilişkiler içinde olunacağını söyledi. Straub, Pfaffenhofen DİTİB Camii Dernek Başkanı Recep Bal’a sıcak konukseverliği için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.