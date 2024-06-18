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Evsizlerin umudu Cemal Ezel’e, Britanya İmparatorluk Nişanı!

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#LONDRA#Cemal Ezel#Britanya İmparatorluk Nişanı
Evsizlerin umudu Cemal Ezel’e, Britanya İmparatorluk Nişanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 18:00

Evsizlere barista olmayı öğreterek onlara iş imkânı sağlayan Change Please’in kurucusu Cemal Ezel, sosyal girişim başarısı ve evsizlere sunduğu hizmetlerden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı almaya layık görüldü.

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CEMAL Ezel, ‘Officer of the Order of the British Empire’ (OBE) kategorisinde Britanya İmparatorluk Nişanı almaya layık görülen kişiler listesine dahil edildi. Britanya İmparatorluk Nişanı, ilk olarak 4 Haziran 1917 tarihinden itibaren, Kral Beşinci George tarafından verilmeye başlandı. Nişan, sanat ve bilime yapılan katkıları, hayır ve yardım kuruluşlarıyla yapılan iş birliğini ve sivil servis dışında yapılan kamu hizmetlerini ödüllendirmek için veriliyor. Kıbrıslı Türk Suzan ve Muharrem Ezel’in iki çocuğundan biri olan Cemal Ezel’in, bir çocuğu ve Ayşe Ezel adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Evsizlerin umudu Cemal Ezel’e, Britanya İmparatorluk Nişanı
EVSİZLERİN HAYATI DEĞİŞİYOR
Londra’da yerel yayın yapan Olay gazetesinin sahibi Nural Ezel’in ağabeyinin oğlu (yeğeni) olan Cemal Ezel, iş hayatındaki başarılarıyla ve ülkede birçok evsiz insanın hayatını değiştirmesiyle biliniyor. Ezel’in kurmuş olduğu kahve zinciri Change Please, insanları evsizlikten kurtaran bir sosyal girişim projesi. Change Please, evsizlere barista olmayı öğretiyor ve belirlenen ‘London Living Wage’ ücretine göre maaşlı bir iş sağlıyor. Bunun yanında, bu projeden yararlanan evsizlere, çalışmaya başladıktan sonra on gün içinde ev bulunuyor, banka hesabı açmalarına yardımcı olunuyor ve terapi desteği sunuluyor. Bu kişilere daha sonra başka bir iş bulmaları için de yardımcı olunuyor. Change Please, Birleşik Krallık’ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İrlanda ve Avustralya gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyor. Böylelikle proje, uluslararası olarak da evsizlerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor.
Evsizlerin umudu Cemal Ezel’e, Britanya İmparatorluk Nişanı
CHANGE PLEASE NEDİR?
2015’te Cemal Ezel tarafından kurulan Change Please, lezzetli kahveler sunarak evsizlikle mücadele etmeyi amaçlayan, ödüllü bir sosyal girişim projesidir. Change Pleasein elde ettiği kârın tamamı, evsizlere yardım etmek için kullanılıyor. Evsizlere barista eğitimi veriliyor ve hayatlarını değiştirmek için gerekli tüm yardımlar yapılıyor. Bu proje kapsamında evsizlere maaşlı bir iş, barınacak bir ev, terapi, banka hesabı ve ilerleyen dönemlerde başka iş imkanları sağlanıyor. Change Please, ilk olarak evsizlerin hayatını değiştirmeye, Londra Covent Garden’da tek bir kahve arabasıyla başladı. Ardından Peckham’da Change Please eğitim akademisi kuruldu. Ülke genelinde birçok lezzet ödülü alan Change Please, ayrıca sosyal girişim ve sosyal değerler ödüllerine de layık görüldü. www.youtube.com/watch?v=uzeYw-jt-vI
www.youtube.com/watch?v=ToaQBjh0DmEToaQBjh0DmE?si=yEkxFNkqOChPhqKN
Evsizlerin umudu Cemal Ezel’e, Britanya İmparatorluk Nişanı

Evsizlerin umudu Cemal Ezel’e, Britanya İmparatorluk Nişanı

Evsizlerin umudu Cemal Ezel’e, Britanya İmparatorluk Nişanı



 

 

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#LONDRA#Cemal Ezel#Britanya İmparatorluk Nişanı

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