Evsizlerin umudu Cemal Ezel’e, Britanya İmparatorluk Nişanı!

Haberin Devamı

CEMAL Ezel, ‘Officer of the Order of the British Empire’ (OBE) kategorisinde Britanya İmparatorluk Nişanı almaya layık görülen kişiler listesine dahil edildi. Britanya İmparatorluk Nişanı, ilk olarak 4 Haziran 1917 tarihinden itibaren, Kral Beşinci George tarafından verilmeye başlandı. Nişan, sanat ve bilime yapılan katkıları, hayır ve yardım kuruluşlarıyla yapılan iş birliğini ve sivil servis dışında yapılan kamu hizmetlerini ödüllendirmek için veriliyor. Kıbrıslı Türk Suzan ve Muharrem Ezel’in iki çocuğundan biri olan Cemal Ezel’in, bir çocuğu ve Ayşe Ezel adında bir kız kardeşi bulunuyor.