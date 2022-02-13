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HABERLERAvrupa Haberleri

Evsizlere kış yardım paketi

#Almanya Evsizlere Kış Yardım Paketi#DİTİB Cami Dernekleri Yardım#AVRUPADAN HABERLER
Evsizlere kış yardım paketi

DİTİB cami derneklerinin gençlik kolları sokakta yaşayan evsizlere kış yardım paketi dağıttı.

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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Dortmund şehrinde faaliyet gösteren 12 cami derneğinin gönüllü gençlik kolları üyeleri başlattıkları kampanya ile sokakta yaşayan evsizlere battaniye, çorap, şapka, eldiven, atkı, diş macunu ile diş fırçası, dezenfektan, maske, deodorant, krem, yara bandı, havlu, ıslak mendil, sabun ve şampuan, hijyen malzemelerini koruma çantası, kurabiye, çikolata, bulmaca kitabı ve kalemden oluşan yardım paketi ulaştırdı. Kış yardım paketini dağıtırken duygulu anlara şahit olduklarını söyleyen DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Gençlik Birliği Başkanı Sefa Küçük, “Sokakta yaşayan evsizler üşümesin diye Dortmund şehrindeki cami derneklerimizin gençleriyle bir kampanya başlattık. Genç arkadaşlarımız büyük bir teveccüh göstererek yüzlerce evsiz insanın bir nebze olsun yüzünü güldürmenin, onların hoşnutluğunu almanın mutluluğunu yaşadılar” ifadelerini kullandı.

Evsizlere kış yardım paketi

Evsizlere kış yardım paketi
‘DURUMLARI DAHA KÖTÜ OLDU’
Sosyal sorumluluk ve dayanışma ile sokakta yaşayan evsiz insanların sorunlarının hafifletilebileceğini belirten Küçük, “‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ diyen peygamberimizin ümmeti olarak, yaşadığımız toplumda ihtiyaç sahibi insanların bir değer olduğunu, kışlık paketi verirken gözlerindeki sevince, ufak bir dokunuşla onların mutluluğuna şahit olduk. Tren istasyonlarında, otobüs duraklarında, rüzgâr almasın, yağmur yağmasın diye kuytu köşelerde geceyi geçiren yüzlerce evsize yardım paketi dağıttık. Pandemi nedeniyle, evsizlerin durumu daha da kötüleştiği için daha fazla desteğe ihtiyacı olduklarından başlattığımız kampanyaya, gönüllü gençler katkı sundu. Her bir gencimize teşekkür ediyorum” dedi.
Evsizlere kış yardım paketi

Evsizlere kış yardım paketi

Evsizlere kış yardım paketi

 

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#Almanya Evsizlere Kış Yardım Paketi#DİTİB Cami Dernekleri Yardım#AVRUPADAN HABERLER

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