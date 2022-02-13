Evsizlere kış yardım paketi

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Dortmund şehrinde faaliyet gösteren 12 cami derneğinin gönüllü gençlik kolları üyeleri başlattıkları kampanya ile sokakta yaşayan evsizlere battaniye, çorap, şapka, eldiven, atkı, diş macunu ile diş fırçası, dezenfektan, maske, deodorant, krem, yara bandı, havlu, ıslak mendil, sabun ve şampuan, hijyen malzemelerini koruma çantası, kurabiye, çikolata, bulmaca kitabı ve kalemden oluşan yardım paketi ulaştırdı. Kış yardım paketini dağıtırken duygulu anlara şahit olduklarını söyleyen DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Gençlik Birliği Başkanı Sefa Küçük, “Sokakta yaşayan evsizler üşümesin diye Dortmund şehrindeki cami derneklerimizin gençleriyle bir kampanya başlattık. Genç arkadaşlarımız büyük bir teveccüh göstererek yüzlerce evsiz insanın bir nebze olsun yüzünü güldürmenin, onların hoşnutluğunu almanın mutluluğunu yaşadılar” ifadelerini kullandı.