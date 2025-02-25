Evlilik teklifi bekliyorum

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Dermatoloji uzmanı olan ve mesleğini severek yapan, hastalarla doktorların daha kolay anlaşabilmesi için doktorların söylediklerini yapay zekâ yöntemiyle daha kolay kelimelerle hastalara aktaracak bir proje üzerinde çalışan Busik, Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, 36 yaşındaki erkek arkadaşı Dmitry ile 2016 yılında tanıştı. “2016 yılı ekim ayında bir bursiyerler buluşmasıydı. Dmitry ile o zaman tanıştım. O günden beri de beraberiz. Biz birbirimiz için yaratılmışız” diyen Valentina Busik, evlilik organizasyonun hiç de kolay olmadığını belirtirken, yine de evlenme teklifi beklediğini de gizlemedi.

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Hekim olarak tam gün çalıştığını, yapay zekâ projesinin çok zaman aldığını ve gelecek yıl da Almanya Güzeli olarak ülke genelinde etkinliklere katılacağını belirten Busik, bundan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Kevin (20) ve Fjödor (23) isimli iki kardeşi olan Valentina, ailesiyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu da sözlerine ekledi. Ablasıyla gurur duyduğunu söyleyen Kevin, “Ben daha yarışmanın ilk gününden itibaren ablamın kazanacağından emindim. Ben Valentina’nın en büyük destekçisiyim” diye konuştu.