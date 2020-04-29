‘Evinizde güvende değil misiniz’

SPD’li Aile Bakanı Franziska Giffey, Aldi, Lidl, Edeka, Netto, Penny, Real ve Rewe gibi en büyük süpermarketler zincirinde korona kriziyle artan aile içi şiddete karşı afişli kampanya başlattı. ‘Evde güvende değil misiniz?’ başlığını taşıyan afişler süpermarketlerin giriş ve çıkış kapıları yanında kasa civarlarına da asıldı. Afişte aile içi şiddete uğrayanların nasıl acil yardım alacağına dair bilgiler yer alıyor. Afişler Almanya’da 26 bin civarında süpermarkete asıldı. Afişlerin süpermarketlere asılmasının nedeni insanların düzenli ve en çok süpermarketlere gidiyor olması. Aile Bakanı Franziska Giffey, “İnsanın kendi evinde kendini güvende hissetmemesi dayanılır gibi değil. Biz bunu kabul edemeyiz. Aile içi şiddete uğrayan tüm kadınları ve erkekleri de yardım almaya cesaretlendirmek istiyorum” dedi. Korona kriziyle insanların evde kalması, okul ve kreşlerin kapanması sonucu aile içi şiddette artış kaydedildiği belirlenmişti.