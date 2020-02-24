Evinin önünde 5 mermi kovanı bulundu

LUDWIGSHAFEN kentindeki eyalet birlikleri toplantısının ardından ailesini ziyaret etmek amacıyla Hailbronn’a geldiğini ve içeride oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu belirten Atasoy, şunları söyledi: “Aradık, ancak polis gelmedi. Sabah Hanau’daki yürüyüşe katılmak amacıyla dışarı çıktığımda evin önünde 5 mermi kovanı buldum. Tekrar polisi aradım ancak, ‘Başka işlerimiz var, hemen gelemeyiz’ dediler. İçişleri Bakanlığı’nı da arayınca 5 dakika içinde polisler geldi.”

Hanau’daki ırkçı terör saldırısı sonrası başlarından geçen bu olayın tedirginliklerini daha da artırdığını anlatan Atasoy, “İki ay kadar önce benim ve diğer DİTİB’deki arkadaşlarımızın araçlarının camları kırılmıştı” şeklinde konuştu.