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Avrupa
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Evinin önünde 5 mermi kovanı bulundu

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Evinin önünde 5 mermi kovanı bulundu
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy’un evinin önünde mermi kovanları bulundu.

LUDWIGSHAFEN kentindeki eyalet birlikleri toplantısının ardından ailesini ziyaret etmek amacıyla Hailbronn’a geldiğini ve içeride oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu belirten Atasoy, şunları söyledi: “Aradık, ancak polis gelmedi. Sabah Hanau’daki yürüyüşe katılmak amacıyla dışarı çıktığımda evin önünde 5 mermi kovanı buldum. Tekrar polisi aradım ancak, ‘Başka işlerimiz var, hemen gelemeyiz’ dediler. İçişleri Bakanlığı’nı da arayınca 5 dakika içinde polisler geldi.”

Evinin önünde 5 mermi kovanı bulundu

Hanau’daki ırkçı terör saldırısı sonrası başlarından geçen bu olayın tedirginliklerini daha da artırdığını anlatan Atasoy, “İki ay kadar önce benim ve diğer DİTİB’deki arkadaşlarımızın araçlarının camları kırılmıştı” şeklinde konuştu.

Evinin önünde 5 mermi kovanı bulundu

 

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