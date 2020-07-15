Evini nazi sembolleriyle süsleyen 77’lik sempatizana 1 yıl hapis

BELÇİKA’nın Flaman Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Leuven’de Ceza Mahkemesi 77 yaşındaki emekli George Boeckstaens’i ırkçılık yasasını çiğnediği için 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Belçika’nın Keerbergen şehrindeki evini Nazi sembolleriyle süsleyen ve Nazi sempatizanı olduğunu açıkça ifade eden Boeckstaens’in cezasının ertelenmeyeceği belirtildi. Öte yandan Leuven Savcılığı, Belçika Eşit Haklar Merkezi Unia’nın talebi üzerine harekete geçmişti. Georges Boeckstaens hakkında şikayette bulunan UNIA’nın başvurusundan sonra 2019’un başlarında adli bir soruşturma başlatılmıştı. Aradan geçen zamanın sonunda yargı kararını verdi ve Boeckstaens hakkındaki 1 yıllık hapis cezası kesinleşti.

‘BENİ BÜYÜLEYEN TARİHİN PARÇASI’

Hakkında dava açıldıktan sonra suçlamalara karşı kendini savunan Boeckstaens, “Hiçbir zaman bir grup insana alenen hakaret etmedim, nefreti kışkırtmadım, uyruk, ırk veya insanların diğer özellikleri hakkında olumsuz yorumlar yapmadım. Benim için bu konunun sadece beni büyüleyen bir tarih parçası olduğu aşikar” diye konuştu. Evini nazi sembolleriyle donatan ve bahçesinde Yahudi karşıtı cümlelerin bulunduğu panolar yer alan George Boeckstaens’in ilk kez 2014’te şikayet edildiği, ancak savcılığın “cezai işlem gerektirecek bir durum bulunmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdiği bildirildi. Karar sonrası evin çevresindeki bayrak ve sembollerin de kaldırıldığı açıklandı.