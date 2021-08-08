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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH  
Haber Giriş: 08.08.2021 - 19:52 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü DFB Kupası'ndan elendi

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Münih Türkgücü DFB Kupası'ndan elendi

ALMANYA Futbol Kupası (DFB) tarihinde ilk defa turnuvaya katılan Münih Türkgücü, güçlü rakibi karşısında tutunamadı.

Bundesliga takımlarından FC Union Berlin ile kendi sahasında karşı karşıya gelen Türkücü sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Münih Türkgücü DFB Kupasından elendi
Vollath-Kuhn, Mavraj, Rieder, Hertner-Chato, Kehl-Gomez-Irving, Türpitz-Vrenezi, Sararer 11’i ile sahaya çıkan Münih Türkücü, maçın 23’üncü dakikasına kadar güçlü bir oyun sergiledi. 3 bin kadar seyircinin izlediği maçın 22’inci dakikasında Sercan Sararer kazanılan serbest vuruşu değerlendiremedi. Hemen bir dakika sonra ise FC Union golcüsü Max Kruse durumu 1-0 yapan golü attı.
Münih Türkgücü DFB Kupasından elendi
28’inci dakikada sakatlanan Türkücü oyuncusu Kehl-Gomez, yerini Kusic’e bırakmak zorunda kaldı. İlk yarının sonlarına doğru deneyimli Bundesliga takımı baskıyı iyice artırdı, ancak peş peşe gelen fırsatlar gol olmayınca ilk yarı 1-0 Berlin’in üstünlüğüyle bitti.
FC Union Berlin ikinci yarıya da hızlı başladı. Üst üste gelen ataklara Türkgücü defansı ve kaleci Vollath anında engel olarak, gole izin vermedi.
Münih Türkgücü DFB Kupasından elendi
Maçın sonlarına doğru 1-0’lık farkı korumak üzere defansa çekilen takım FC Union oldu. 90’ıncı dakikada Sercan Sararer gole çok yaklaştı, ancak top direği sıyırarak auta gitti.
Münih Türkgücü DFB Kupasından elendi
Türkgücü tüm ağırlığını kaleci Vollath dahil hücuma koymasına rağmen aradığı beraberlik golünü bulamayınca kupadan elendi.

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