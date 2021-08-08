Münih Türkgücü DFB Kupası'ndan elendi

Bundesliga takımlarından FC Union Berlin ile kendi sahasında karşı karşıya gelen Türkücü sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Vollath-Kuhn, Mavraj, Rieder, Hertner-Chato, Kehl-Gomez-Irving, Türpitz-Vrenezi, Sararer 11’i ile sahaya çıkan Münih Türkücü, maçın 23’üncü dakikasına kadar güçlü bir oyun sergiledi. 3 bin kadar seyircinin izlediği maçın 22’inci dakikasında Sercan Sararer kazanılan serbest vuruşu değerlendiremedi. Hemen bir dakika sonra ise FC Union golcüsü Max Kruse durumu 1-0 yapan golü attı. 28’inci dakikada sakatlanan Türkücü oyuncusu Kehl-Gomez, yerini Kusic’e bırakmak zorunda kaldı. İlk yarının sonlarına doğru deneyimli Bundesliga takımı baskıyı iyice artırdı, ancak peş peşe gelen fırsatlar gol olmayınca ilk yarı 1-0 Berlin’in üstünlüğüyle bitti.

FC Union Berlin ikinci yarıya da hızlı başladı. Üst üste gelen ataklara Türkgücü defansı ve kaleci Vollath anında engel olarak, gole izin vermedi. Maçın sonlarına doğru 1-0’lık farkı korumak üzere defansa çekilen takım FC Union oldu. 90’ıncı dakikada Sercan Sararer gole çok yaklaştı, ancak top direği sıyırarak auta gitti. Türkgücü tüm ağırlığını kaleci Vollath dahil hücuma koymasına rağmen aradığı beraberlik golünü bulamayınca kupadan elendi.