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Evinde intihar etti

#Genç Futbolcu Evinde Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi#Balabanspor#Ertuğrul Açıkgöz
Evinde intihar etti

Kartepe Balabanspor'da uzun bir dönem forma giyen ve üniversite eğitimi için Bartın'da bulunan 21 yaşındaki Ertuğrul Açıkgöz, iddialara göre kaldığı evde kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Acı haberi alan Açıkgöz'ün arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi takımlarından Balabanspor'da uzun bir süre forma giyen ve Bartın Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümündeki öğrenimi için kente giden 21 yaşındaki Ertuğrul Açıkgöz'den kahreden haber geldi. Genç futbolcu kaldığı evde yaşamına son verdi. Gencin vefatının ardından eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınladı.

Evinde intihar etti
Ses Kocaeli gazetesinin haberine göre Ertuğrul Açıkgöz adlı genç, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde kendisini asarak yaşamına son verdi. Acı manzarayı gören arkadaşları ise durumu polise bildirirken, hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Bartın'da hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ise Kocaeli'ye getirilecek.

OKULDAN BAŞSAĞLIĞI
Genç Ertuğrul'un cenazesi bugün Kartepe Balaban Köyü'ne götürüldükten sonra Derince'de toprağa verilecek. Gencin vefatının ardından eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi tarafından da başsağlığı mesajı yayınlandı. Söz konusu mesajda, "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Ertuğrul Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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#Genç Futbolcu Evinde Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi#Balabanspor#Ertuğrul Açıkgöz

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