Evinde intihar etti

Haberin Devamı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi takımlarından Balabanspor'da uzun bir süre forma giyen ve Bartın Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümündeki öğrenimi için kente giden 21 yaşındaki Ertuğrul Açıkgöz'den kahreden haber geldi. Genç futbolcu kaldığı evde yaşamına son verdi. Gencin vefatının ardından eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınladı.

Ses Kocaeli gazetesinin haberine göre Ertuğrul Açıkgöz adlı genç, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde kendisini asarak yaşamına son verdi. Acı manzarayı gören arkadaşları ise durumu polise bildirirken, hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Bartın'da hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ise Kocaeli'ye getirilecek.

OKULDAN BAŞSAĞLIĞI

Genç Ertuğrul'un cenazesi bugün Kartepe Balaban Köyü'ne götürüldükten sonra Derince'de toprağa verilecek. Gencin vefatının ardından eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi tarafından da başsağlığı mesajı yayınlandı. Söz konusu mesajda, "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Ertuğrul Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.