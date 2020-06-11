‘Evet, polislerde ırkçılık var’

BERLİN’de yayınlanan ‘taz’ gazetesine konuşan Prof. Jaschke, şunları söyledi: “Evet ırkçılık var. Bunu yaptığımız araştırmalar gösteriyor. Elbette diğer meslek gruplarında da gizli ırkçılık var. Ancak polis teşkilatında olmasının özel bir anlamı var. Polis, şiddet tekeline sahip. Eğer ırkçı inançlara sahip bir makinist beni sağ salim hedefe götürüyorsa, ona bir diyeceğim olmayabilir. Ama etnik azınlıklarla ilişkisi olan bir polis memurunun bu inançlarını teşkilat içinde yaşaması, demokrasi açısından çok tehlikeli. Biz bu yılın başında ilk kez bir polis teşkilatı üzerine Hessen Eyaleti’nde araştırma yaptık. Bunun ardından diğer eyaletler de gelecek. Polis teşkilatı üzerine iyice bakmak önemli. Polis içinde ırkçı tavırların olduğu tartışma götürmez.”