‘Evet’ diyenleri ölüm listesine aldılar

BKA, haberleşme sistemi Telegram’daki bir sohbet grubunda, yasa değişikliğine ‘Evet’ oyu veren milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı ölüm listesinin paylaşıldığı uyarısında bulundu. BKA konuyla ilgili olarak hafta başında partilerin Federal Meclis gruplarını bilgilendirdi. BKA, partilere gönderdiği uyarıda, “Eğer çevrenizde dikkatinizi çeken bir durum olursa, vakit kaybetmeden bize bildirin” çağrısında bulundu. BKA şu aşamada somut bir tehdit bulunmadığını ancak ölüm listesini yayanlarla ilgili araştırmanın devam ettiğini belirtti. Bu arada başka bir sohbet grubunda da benzer bir ölüm listesi paylaşımı yapıldığı kaydedildi. Geçen hafta Federal Meclis’te yapılan yasa değişikliği oylamasında Birlik Partileri ve koalisyon ortağı SPD’li 342 milletvekili yasaya evet oyu vermişti.