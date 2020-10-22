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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Evden sesler geliyordu... Polis içeriye girdiğinde...

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Evden sesler geliyordu... Polis içeriye girdiğinde...
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Almanya’nın başkenti Berlin’de polis, Ermenistan kökenli bir Alman vatandaşının evinde patlayıcı yapımında kullanılan yüzlerce kilo kimyasal madde ele geçirdi.

POLİS kimyasal maddelerle ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, şüphelinin kimliğiyle ilgili de hiçbir açıklama yapmadı. Şüphelinin terör örgütleriyle bir bağlantısının olup olmadığı öğrenilemedi. Edinilen bilgiye göre kimyasal maddeler tesadüfen bulundu. Berlin itfaiye ekipleri geçen salı akşamı saat 22.20 sıralarında bir apartman dairesinin içinden gelen seslerden şüphelendi ve polise ihbarda bulundu. Binaya gelen polis, uzun süre dairenin ziline bastı ancak kapıyı açan olmadı. Bu sırada daireden bağrışmalar geldi. Bunun üzerine dairenin kapısını kırarak içeriye giren polis, fenalaşan bir kişiyle karşılaştı.
Ermenistan kökenli Alman vatandaşı olan kişi yapılan ilk müdahalenin ardından sonra hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri evde depolanmış halde yüzlerce kilo kimyasal maddeyi buldu. Bunun üzerine eyalet asayiş polisi bilgilendirildi. Sabaha karşı saat 03.30’a kadar evde incelemeler sürdü. Polis, kimyasal maddeleri incelenmek üzere kriminal laboratuvara taşıdı. Evde patlayıcı yapımında kullanılan tüplere de el kondu.

 

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