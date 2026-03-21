Evden çalışma doğumları artırıyor

Haberin Devamı

2020’de tüm dünyada patlak veren korona virüsü salgınıyla birlikte gündeme gelen evden çalışma uygulamasıyla ilgili ilginç bir araştırma sonucu yayınlandı. Münih merkezli Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün yeni çalışması, evden çalışmanın doğum oranları üzerindeki olumlu etkisini ortaya koydu. Buna göre, haftada en az 1 gün evden çalışan çiftlerin, ofise giden çiftlere kıyasla ortalama yüzde 14 daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi.

38 ÜLKEDEN VERİ İNCELENDİ

Enstitü, 38 ülkede 20-45 yaş arası çalışanlarla yapılan “Küresel Çalışma Düzenlemeleri Araştırması“ verilerini analiz etti. Araştırma sonuçlarına göre, evden çalışma imkânı olan hanelerde doğurganlık oranı belirgin şekilde yükseliyor. Ifo araştırmacıları, bu etkinin özellikle her iki partnerin de evden çalıştığı durumlarda daha da güçlendiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Ifo uzmanı Mathias Dolls, bulguları şöyle yorumladı: “Sonuçlarımız, evden çalışmaya daha geniş erişimin çocuk sayısını artırdığını gösteriyor. Bunun muhtemel nedeni, iş ve aileyi birleştirmek için gereken zaman ve organizasyon yükünün azalması.” Dolls, özellikle ABD’de evden çalışan kadınların doğum oranının, çalışmayanlara göre yüzde 18 daha yüksek olduğunu kaydetti.

BİR GÜN BİLE ETKİLİ

Dolls, mevcut veriler ışığında Almanya özelinde bir projeksiyon yaptı. Buna göre, Almanya’da evden çalışma oranının haftada en az bir güne çıkarılması halinde, yılda yaklaşık 13 bin 500 ek doğum gerçekleşebileceğini ifade etti. Dolls, “Evden çalışma tek başına demografik sorunu çözemez ancak düşen doğum oranlarını tolere etmeye katkıda bulunabilir” dedi.