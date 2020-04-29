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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 29.04.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Evden çalışanlar dikkat! Elektrik faturası kabaracak

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Evden çalışanlar dikkat! Elektrik faturası kabaracak
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KOVİD-19 salgını nedeniyle evde çalışanları yüklü elektrik faturası bekliyor. Büro yerine evde çalışanların elektrik tüketiminin artması nedeniyle faturaların da eskiye göre daha kabarık olacağı belirtildi.

KONUNUN uzmanı Valerian Vogel “Herkes elektrik faturalarının eskiye göre yüksek olacağını hesaplamak zorunda. Evde çalışma ne kadar süreceği bilinmediği için faturaların ne kadar yükseleceği de bilinmiyor” dedi. Faturaların yüzde 30 oranında artması bekleniyor. Elektrik fiyatlarının bu yılın başında artmasının da faturaların daha yüksek gelmesine yol açacağı da belirtiliyor. Elektrik tedarikçileri 2020 yılının başında fiyatları rekor seviyeye çekmişti.

 

 

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