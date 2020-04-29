Evden çalışanlar dikkat! Elektrik faturası kabaracak

KONUNUN uzmanı Valerian Vogel “Herkes elektrik faturalarının eskiye göre yüksek olacağını hesaplamak zorunda. Evde çalışma ne kadar süreceği bilinmediği için faturaların ne kadar yükseleceği de bilinmiyor” dedi. Faturaların yüzde 30 oranında artması bekleniyor. Elektrik fiyatlarının bu yılın başında artmasının da faturaların daha yüksek gelmesine yol açacağı da belirtiliyor. Elektrik tedarikçileri 2020 yılının başında fiyatları rekor seviyeye çekmişti.