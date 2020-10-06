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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 06.10.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Evde şarja 900 euro teşvik

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Evde şarja 900 euro teşvik
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Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, ülkede elektrikli otomobiller için özel şarj istasyonlarının kurulması amacıyla 900 euro teşvik sağlanacağını açıkladı.

SCHEUER, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, federal hükümetin ev ve apartmanların özel park alanlarında elektrikli otomobiller için akıllı bir şarj istasyonu kurulmasını teşvik edeceğini belirtti. Teşvik tutarının 900 euro olacağını kaydeden Scheuer, elektrikli otomobiller için şarj işlemlerinin yaklaşık yüzde 80’inin gelecekte evlerde gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi. Scheuer, “Bu bizi her zaman ve her yerde herkes için elektrikli araç şarj istasyonları açma hedefimize kararlı olarak yaklaştırıyor” dedi.

KURULUM FİYATI YÜKSEK
Kişiler, apartman yönetimleri ve kooperatifler elektrikli otomobiller için şarj istasyonu devlet teşvikine 24 Kasım’dan sonra başvurabilecek. Bu şarj istasyonlarında kullanılacak elektriğin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi de teşvik de koşul olarak konuldu. Elektrikli otomobiller için evlerde kullanılacak şarj ekipmanları piyasada bin euronun altında satılırken, bunların kurulum maliyetlerinin yüksek olduğu belirtiliyor.
Hükümet, elektrikli otomobillerde tüketicilerin şarj endişelerini gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için 2023’e kadar ülke genelinde elektrikli otomobilleri şarj edilebilecek istasyon sayısının 50 bine çıkarılmasını hedefliyor. Eylülde hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobillerin sayısı yüzde 260 artarak 21 bin 188 araca yükselmişti. Bu otomobillerin pazar payı ise yüzde 8’e ulaşmıştı.

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