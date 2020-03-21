'Evde kalın, benim başka seçeneğim yok'

Crystal Palace antrenmanındayken sol diz çapraz bağı kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan golcü oyuncunun tedavisi sürüyor. Sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili paylaşımda bulunan Cenk Tosun, uyarıda da bulundu ve "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten" ifadelerini kullandı.