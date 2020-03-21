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Avrupa
Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

'Evde kalın, benim başka seçeneğim yok'

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'Evde kalın, benim başka seçeneğim yok'
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Everton forması giyen Cenk Tosun, ameliyat sonrası tedavisine devam ediyor. Golcü oyuncu, "Evde kalın" mesajı verirken; "Benim başka bir seçeneğim yok zaten" ifadelerini kullandı.

Crystal Palace antrenmanındayken sol diz çapraz bağı kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan golcü oyuncunun tedavisi sürüyor. Sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili paylaşımda bulunan Cenk Tosun, uyarıda da bulundu ve "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten" ifadelerini kullandı.

Evde kalın, benim başka seçeneğim yok

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