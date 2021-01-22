Evde eğitim için ailelere 100 euro verilsin!
Bavyera eyaleti milletvekili SPD’li Arif Taşdelen, evde eğitimin neden olduğu masraflar için ailelere, devletten çocuk başına aylık 100 euro verilmesini istedi.
ARİF Taşdelen, dizüstü bilgisayarlar veya tabletler, WLAN amplikatörlerine, kulaklıklar veya harici hoparlöre ile çalışma sayfalarının baskı maliyetlerine dikkat çekerek, bu masrafların ailelere yük getirdiğini savundu. Konu ile ilgili Bavyera eyalet hükümetine bir soru önergesi veren SPD’li politikacının, bu isteği veliler tarafından büyük destek gördü. Aileler, evde eğitimin maddi olarak kendilerine yük getirdiğini belirtti. Maddi yardım önerisinin Eyalet Meclisi’ndeki diğer gruplar tarafından desteklenmesi bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle