Ev kiraları cep yakıyor... Münih yine ilk sırada

1 Milyon 650 binlik nüfusuyla Münih sadece Almanya’nın değil, dünyanın en pahalı emlak fiyatlarına sahip kentleri arasında yer alıyor. Üniversite bölgesinde 25 metrekarelik tek kişilik oda için öğrencilerden 1000 euro civarında kira talep ediliyor. Almanya’nın diğer bölgelerine göre daha fazla istihdam olanağı bulunması, gelişen sağlık ve fuar turizmi, üst sıralarda yer alan üniversite eğitimi nedeniyle cazibesini giderek artıran kentte nüfusun dörtte üçü kirada oturuyor. Kirada oturanların yarısından fazlası da yalnız yaşıyor. Ortalama kişi başına 40 metrekare ikametgâh alanı düştüğü ifade edilen kentin, yeni imar alanları açmaması nedeniyle de konut sıkıntısının yaşandığı vurgulanıyor. ADIMBAŞI EMLAKÇI VAR

Kira artışlarının giderek artacağına dikkat çeken uzmanlar, pandemi sürecinde bile emlak fiyatlarının yükseldiğine işaret ediyor. Kentsel dönüşümün yaşandığı, eski tarihi binaların restore edilerek modernleştirildiği Münih’in özellikle Schwabing, Lehel ve Bogenhausen semtlerindeki fiyatların neredeyse Tokyo ve New York ile yarışır hale geldiği ifade ediliyor. Diğer yandan konut sektöründeki gelir marjının artması nedeniyle söz konusu semtlerin büyük caddelerinde adım başı açılan emlakçı dükkânları ayrıca dikkati çekiyor.