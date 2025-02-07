‘Ev, kadınlar için en tehlikeli yer olabilir’

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BAKAN Paus yaptığı konuşmada, yılın ilk haftalarında en az 24 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek, “Bu, toplumun yalnızca belli kesimlerinde değil, her alanda yaşanan bir sorun. Ev, çoğu kadın için en tehlikeli yer olabilir ve katiller genellikle en yakın erkekler arasından çıkıyor” dedi. Anma töreninde, Hatun Sürücü adına verilen ödüller de sahiplerini buldu. Bakan Paus ayrıca kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım olarak görülen Şiddet Yardım Yasası hakkında bilgi verdi. SPD ve CDU’nun desteğiyle Federal Meclis’ten geçen bu yasa, Almanya’daki tüm kadınlara ücretsiz barınma ve danışmanlık hakkı tanıyor.

