‘Ev, kadınlar için en tehlikeli yer olabilir’

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:02
Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, Hatun Sürücü’nün ölümünün 20. yıl dönümünde Berlin’de düzenlenen anma törenine katıldı. Eski Tempelhof Havaalanı binasında gerçekleştirilen etkinlikte, kadın cinayetleri ve töre cinayetlerine karşı mücadele konusu ele alındı.
BAKAN Paus yaptığı konuşmada, yılın ilk haftalarında en az 24 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek, “Bu, toplumun yalnızca belli kesimlerinde değil, her alanda yaşanan bir sorun. Ev, çoğu kadın için en tehlikeli yer olabilir ve katiller genellikle en yakın erkekler arasından çıkıyor” dedi. Anma töreninde, Hatun Sürücü adına verilen ödüller de sahiplerini buldu. Bakan Paus ayrıca kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım olarak görülen Şiddet Yardım Yasası hakkında bilgi verdi. SPD ve CDU’nun desteğiyle Federal Meclis’ten geçen bu yasa, Almanya’daki tüm kadınlara ücretsiz barınma ve danışmanlık hakkı tanıyor.HÜKÜMETTEN 2.6 MİLYAR EURO DESTEK
Federal hükümet, önümüzdeki 10 yıl boyunca eyaletlere 2.6 milyar Euro destek sağlayacak. Berlin
bu fondan 150 milyon Euro alarak kadın sığınma evleri ve danışmanlık merkezlerini güçlendirecek. Şu anda Berlin’de 10 bin kadına yalnızca 1.34 sığınma evi yatağı düşerken, yeni yasayla bu sayının artırılması hedefleniyor. Şiddet mağdurlarına yönelik bu yasa tasarısının son onayı, 14 Şubat’ta Federal Konsey’de yapılacak oylamayla verilecek.‘NAMUS CİNAYETİ’ OLARAK ANILDI
Alman Kadın Hukukçular Birliği Ceza Hukuku Komisyonu Başkanı Dilken Çelebi de, Hatun Sürücü cinayetinin uzun yıllar ‘namus cinayeti’ olarak anıldığını belirterek, bu terimin sorunun yalnızca göçmenlerle ilişkilendirilmesine yol açtığını vurguladı. Çelebi, kadınların sadece kendi hayatlarını belirleme hakkını savundukları için öldürüldüğünü ve bunun yalnızca göçmenlerle sınırlı olmadığını ifade etti.