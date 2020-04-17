Ev arkadaşını samuray kılıcıyla öldüren sanığın davası ertelendi

MAHKEME başkanı sanığın kimliğini belirledikten sonra savcı iddianamenin özetini okudu. Cinayetin vahşi duygularla işlendiğinin yer aldığı iddianame tamamlandıktan sonra söz alan 31 yaşındaki Ürdünlü sanığın avukatı, mahkemece atanan uzman psikoloğun görevden alınıp yerine yeni birinin atanmasına ilişkin dilekçe sundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı bitirdi. Mahkeme heyeti, şimdi avukatın dilekçesinde belirttiği talebi mayıs ayının başında yapılacak ikinci duruşmaya kadar karara bağlamak zorunda. Mahkeme uzman psikoloğu duruşma boyunca sanığı gözetlemesi ve ruh sağlığının yerinde olup olmamasına ilişkin rapor sunması için görevlendirmişti.

MAYIS SONUNDA BİTMESİ BEKLENİYOR

Sanık, Almanya’da büyük şok yaratan cinayeti geçen yıl temmuz ayında işlemişti. 36 yaşındaki eski ev arkadaşına samuray kılıcıyla saldırmış, 11 yaşındaki küçük kızının ve o sırada sokakta bulunan çok sayıda kişinin gözleri önünde kılıçla kurbanının vücuduna birkaç kez sallamıştı. Kılıç darbeleri sonucu kurbanın bir kolu kopmuş, olay yerinde can vermişti. Kan donduran öldürme anı ise cep telefonuyla kaydedilmişti. Sanık avukatı müvekkilinin mahkemede susma hakkını kullanacağını açıkladı. Duruşmaların mayıs ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.