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HABERLERAvrupa Haberleri

Europol’den bankamatik çetesi operasyonu

#Hollanda#Almanya#Europol
Europol’den bankamatik çetesi operasyonu

Alman ve Hollanda polisinin ortak düzenlediği operasyonda, bankamatikleri patlatarak para çalan 9 suç örgütü üyesi gözaltına alındı.

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HOLLANDA ve Alman makamları arasındaki ortak bir soruşturma ekibi (JIT), bankamatiklere yönelik patlayıcı saldırılarda uzmanlaşan organize suç örgütünü açığa çıkardı. Europol ve Eurojust’ın koordine ettiği 18 aylık soruşturma sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin, Almanya’daki en az 15 bankamatik saldırısıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Europol, bankamatik saldırılarında maddi hasar ve çalınan para dahil olmak üzere toplam zararın 2 milyon 150 bin euro olduğunu belirtti.

Europol’den bankamatik çetesi operasyonu

VİDEO ÇEKMİŞLER
Europol’ün açıklamasında suç örgütü üyelerinin, ‘Bankamatikler nasıl patlatılır?’ başlığıyla adım adım nasıl para çaldıklarını anlattıkları video çektiklerini duyurdu. Bu videolar sırasında patlama meydana geldiği, örgüt üyelerinden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Suç örgütü üyeleri, bankamatiklerin nasıl havaya uçurulacağına dair adım adım eğitim videoları hazırlıyorlardı ve Almanya’daki en az 15 bankamatik saldırısıyla bağlantılılar. Bankamatiklerde kullanılan el yapımı patlayıcılar bölge sakinleri ve çevredekiler için ciddi risk oluşturdu. Patlamanın test denemelerinin birinde şüphelilerden biri öldü, diğer şüpheli ağır yaralandı.” DHA / Fotoğraflar: Arşiv

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#Hollanda#Almanya#Europol