Europol uyardı: Maske ve dezenfektan dolandırıcılarına dikkat
Korona kriziyle birlikte dünyanın her yerinde maske ve dezenfektan talebi tavan yaptı. Maske ve dezenfektan üreten iş yerleri pazardaki maske talebine yetişemiyor. Dolandırıcılar da bu yeni pazarı kullanmak için her yolu deniyor.
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, ülke emniyet müdürlüklerini sahte maske ve dezenfektan dolandırıcılığına karşı uyardı. Özellikle dolandırıcıların hastanelere ve huzurevlerine sahte, kalitesiz maske satmaya çalıştığı belirtildi. Europol, üye ülke emniyet müdürlüklerini aynı zamanda koronavirüse karşı bulunacak yeni aşı veya ilaç dolandırıcılığına karşı da uyanık olmaya çağırdı.
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