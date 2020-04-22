Europol uyardı: Maske ve dezenfektan dolandırıcılarına dikkat

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, ülke emniyet müdürlüklerini sahte maske ve dezenfektan dolandırıcılığına karşı uyardı. Özellikle dolandırıcıların hastanelere ve huzurevlerine sahte, kalitesiz maske satmaya çalıştığı belirtildi. Europol, üye ülke emniyet müdürlüklerini aynı zamanda koronavirüse karşı bulunacak yeni aşı veya ilaç dolandırıcılığına karşı da uyanık olmaya çağırdı.