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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 11.03.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Europol, ‘Hızlı ve Öfkeli’ soyguncuları yakaladı

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Europol, ‘Hızlı ve Öfkeli’ soyguncuları yakaladı
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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Romanya ve Fransa güvenlik birimleriyle düzenlediği ortak operasyonla seyir halindeki TIR’ları soyan şebekeye mensup 68 kişinin yakalandığını duyurdu.

EUROPL’den yapılan açıklamada, şebekenin ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmindeki gibi seyir halindeki TIR’lardan soygun yaptıkları belirtildi. Açıklamada, şebekenin bu yöntemle değeri 10 milyon Euro’yu bulan 150 soygun yaptığı ifade edildi. Şebeke üyelerinin bir kısmının hedefe aldıkları TIR’ı önüne ve iki tarafına yanaşarak yavaşlattığı, diğerlerinin de TIR’ın dorsesine yanaşarak kapağını açtığı ve buradan aldıkları eşyaları yol kenarına fırlattığı aktarılan açıklamada, şebekenin kalan üyelerinin de bu eşyaları yol kenarından topladığı vurgulandı.
Operasyon kapsamında 37’si Romanya, 10’u Fransa, 10’u İspanya, 6’sı Hollanda ve 5’i İsveç’te olmak üzere 68 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

 

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