Eurojackpot’tan 48 milyon euro kazandı

İKİ çocuk annesi olan talihli, lotodan kazandığını internet üzerinden öğrendi. Yaklaşık iki yıldır loto oynadığını söyleyen talihli kadın, sürekli olarak ilk gün işaretlediği sayıları seçtiğini belirtti. Talihli, 16 Haziran’da oynadığı 25 euroluk kuponla milyoner olurken, ilk olarak ailesiyle dünya turuna çıkmayı arzu ettiğini belirtti. Daha önce de küçük miktarlarda para kazandığını belirten kadın, “Ancak kazandığım bu para hayatımı değiştirecek” dedi. Talihli dünya turundan sonra ne yapmak istediği konusunda ise henüz fikri olmadığını söyledi.