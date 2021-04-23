EURO 2020'de iki şehir değişti

EURO 2020'ye günler kala ev sahibi iki şehirde değişikliğe gidildi.

UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek, UEFA toplantısının ardından yaptığı açıklamada kararı duyurdu. Buna göre İspanya'da Bilbao'nun yerine Sevilla şehri turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dublin'de oynanması planlanan maçlar ise St. Petersburg'da oynanacak.

Bavyera Eyaleti Hükümeti ise Münih için UEFA'ya en az 14.500 seyirci alma garantisi verdi ve böylece EURO 2020'de Münih'in ev sahipliği de kesinleşti.

UEFA, Bilbao ve Dublin'in maçlarda seyirci olmasını garanti edemedikleri için toplantıda ev sahibi şehirleri gündemine almıştı.