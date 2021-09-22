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Etnik kökene göre sınır kontrolü normalmiş!

#Irk Ayrımcılığı#Lahey Bölge Mahkemesi#Mpanzu Bamenga
Etnik kökene göre sınır kontrolü normalmiş

Hollanda Lahey Bölge Mahkemesi, havalimanları ve sınırlarda yapılan kontrollerde ırka dayalı kriterlerin kullanılmasının ‘ırk ayrımcılığı’ teşkil ettiğine ilişkin açılan davada kararını verdi.

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Lahey Bölge Mahkemesi’nde yapılan duruşmanın neticesinde hakimler, “Etnik köken sınır aramalarında kriter olabilir, fakat tek kriter olamaz” dedi. Davacıların, arama ve kontrollerde etnik kökenin bir kriter olmaması gerektiği şeklindeki talebini reddeden mahkeme, karara ilişkin yazılı açıklamasında, “Sınır kontrollerinin amacı düzensiz göçmenleri tespit etmek. Hiçbir suç şüphesi olmasa da kontrol yapılabilir” ifadesini kullandı. Mahkeme sözcüsü Jeannette Honee, karara ilişkin Hollanda Kraliyet Asker Polisi tarafından yapılan kontrollerin ‘ayrımcılık yasağını’ ihlal etmediğini belirtti.

TEMYİZE GİDECEK
Eindhoven Meclis Üyesi Mpanzu Bamenga tarafından açılan davaya beş insan hakları derneği ‘davacı’ sıfatıyla katıldı. Bamenga, ‘Hollandalıya benzemediği’ gerekçesiyle sürekli havalimanlarında kontrol edildiğini ve bu durumun ırk ayrımcılığı teşkil ettiğini belirterek dava açtığını kaydetti. Kararı temyiz edeceklerini belirten Bamenga, “Ülkeme, Hollanda’ya her geldiğimde etnik kökenim sebebiyle kontrol ediliyorum” dedi. Davacı avukatlarından Jelle Klaas, karara ilişkin, “Mahkeme etnik fişlemeye kapı açan bu duruma ilişkin hüküm verme şansını kaçırdı” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Hollanda’da ırk ayrımcılığı durumuna ilişkin bu ayın başında yayımladığı raporunda, ülkedeki etnik azınlıkların eğitim, sağlık, iş ve sosyal hizmet alanlarında ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettiğini bildirilmişti.

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#Irk Ayrımcılığı#Lahey Bölge Mahkemesi#Mpanzu Bamenga