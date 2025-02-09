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Etna Yanardağı’nda hareketlenme

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#İtalya#Etna Yanardağı#AVRUPADAN HABERLER
Etna Yanardağı’nda hareketlenme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 15:52

İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna’da lav akıntısı meydana geldi.

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İTALYAN basınında yer alan haberlerde, Sicilya Adası’nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip yanardağın “Bocca Nuova (Yeni Ağız)” isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği belirtildi. Yanardağda son günlerde aralıklı şekilde kül püskürtme faaliyeti de gözlendiği ifade edildi.
Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı’nda 2024’ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

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#İtalya#Etna Yanardağı#AVRUPADAN HABERLER

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