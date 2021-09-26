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HABERLERAvrupa Haberleri

Etiyopyalı atletler Berlin Maratonu'na damga vurdu

#Guye Adola #Gilbert Yegon #Gotytom Gebreslase
Etiyopyalı atletler Berlin Maratonuna damga vurdu

Geçtiğimiz yıl korona nedeniyle iptal edilen Berlin Maratonu eyalet ve genel seçimlere rağmen bu yıl gerçekleştirildi.

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Yaklaşık 25 bine yakın koşucunun katıldığı maratonda Etiyopyalı Guye Adola 42 kilometreyi, 2 saat 05 dakika ve 45 saniyede koşarak birinci geldi. İkinci sıraya ise 2 saat 06 dakika 14 saniye ile Kenyalı Gilbert Yegon yerleşti. Bu yıl 47.si gerçekleştirilen maratonun favorisi olarak gösterilen Kenyalı Bekele ise 2 saat 06 dakika ve 47 saniye ile üçüncü olabildi. Berlin Maratonunda Dünya rekoru ise 2018 yılındaki koşuda 2 saat 1 dakika 39 saniye ile Kenyalı Kipchoge’ye ait. Bu yıl kadınlar da ise 2 saat 20 dakika ve 09 saniye ile Etiyopyalı Gotytom Gebreslase birinci geldi. Maratona 117 ülkeden koşucu katıldı.

Etiyopyalı atletler Berlin Maratonuna damga vurdu

Maraton nedeniyle şehir içinde caddelerin önemli bir bölümü trafiğe kapatıldı. Seçimlerde oy kullanmak isteyenler sandığa ulaşmak için zaman zaman sorun yaşadı. Korona nedeniyle maratonu kenardan takip eden 100 bine yakın izleyici maske takarak koşucuları izledi.

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#Guye Adola #Gilbert Yegon #Gotytom Gebreslase