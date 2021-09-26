Etiyopyalı atletler Berlin Maratonu'na damga vurdu

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Yaklaşık 25 bine yakın koşucunun katıldığı maratonda Etiyopyalı Guye Adola 42 kilometreyi, 2 saat 05 dakika ve 45 saniyede koşarak birinci geldi. İkinci sıraya ise 2 saat 06 dakika 14 saniye ile Kenyalı Gilbert Yegon yerleşti. Bu yıl 47.si gerçekleştirilen maratonun favorisi olarak gösterilen Kenyalı Bekele ise 2 saat 06 dakika ve 47 saniye ile üçüncü olabildi. Berlin Maratonunda Dünya rekoru ise 2018 yılındaki koşuda 2 saat 1 dakika 39 saniye ile Kenyalı Kipchoge’ye ait. Bu yıl kadınlar da ise 2 saat 20 dakika ve 09 saniye ile Etiyopyalı Gotytom Gebreslase birinci geldi. Maratona 117 ülkeden koşucu katıldı.