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Avrupa
Haber Giriş: 21.02.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Etienne Eto'o, babası Samuel Eto'o'nun izinde gidiyor!

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Etienne Eto'o, babası Samuel Eto'o'nun izinde gidiyor!
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Samuel Eto'o'nun oğlu Etienne Eto'o, Afrika U20 Uluslar Kupası'nda Mozambik karşısındaki performansıyla dikkat çekti.

Afrika futbolunun simge isimlerinden Samuel Eto'o 2019'da futbolu bıraktı. Ancak Kamerunlu efsaneni mirasını oğlu Etienne Eto'o devralabilir.

Afrika U20 Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerun U20 takımı A Grubu'nda üçte üç yaparak 9 puanla gruptan çıktı. Grubun son maçında Mozambik'i 4-1 mağlup eden Kamerun'da Etienne Eto'o fırtınası esti.

Etienne Etoo, babası Samuel Etoonun izinde gidiyor
Mozambik karşısında 2 gol ve 1 asistlik performans segileyen Eto'o, gollerinin birini de frikikten kaydetti. 18 yaşındaki futbolcu sergilediği oyunla gözleri üzerine çekti.

2002'de Mallorca'da dünyaya gelen Etienne Eto'o, futbola da Mallorca altyapısında başladı. Kariyerini Real Oviedo takımında sürdüren genç futbolcu henüz A takım düzeyinde bir maçta görev yapmadı.

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