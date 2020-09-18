‘Etek altı’ fotoğraf çekenlere iki yıl hapis

YASA, Almanya’da etek altından veya göğüs dekoltesi bölgesinin fotoğraflarının veya videosunun çekilmesini yasaklıyor. Yasa, bu yasaklara aykırı davrananlara hapis cezası öngörüyor. Fotoğraf ve görüntü çekme veya fotoğrafları ve görüntüleri yayanları iki yıl hapis cezası bekliyor. Federal Meclis’teki aynı oturumda trafik ve benzeri kazalarda izinsiz olarak yaralı ile ölenlerin fotoğraflarının ve görüntülerinin çekilmesini yasaklayan yasa tasarısı da Eyaletler Meclisi’nden geçti. Yasak, görüntülerin sosyal medyada paylaşılma ihtimali göz önünde tutularak getirildi. Bu yasa tasarısı da Cumhurbaşkanı Steinmeier’in imzalamasından sonra yasalaşacak.