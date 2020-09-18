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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

‘Etek altı’ fotoğraf çekenlere iki yıl hapis

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‘Etek altı’ fotoğraf çekenlere iki yıl hapis
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Almanya’da Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra Federal Meclis’te onaylanan ve ‘etek altı fotoğraf çekenlere ceza’ öngören yasa tasarısı Eyaletler Meclisi tarafından da kabul etti. Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in imzalaması gerekecek.

YASA, Almanya’da etek altından veya göğüs dekoltesi bölgesinin fotoğraflarının veya videosunun çekilmesini yasaklıyor. Yasa, bu yasaklara aykırı davrananlara hapis cezası öngörüyor. Fotoğraf ve görüntü çekme veya fotoğrafları ve görüntüleri yayanları iki yıl hapis cezası bekliyor. Federal Meclis’teki aynı oturumda trafik ve benzeri kazalarda izinsiz olarak yaralı ile ölenlerin fotoğraflarının ve görüntülerinin çekilmesini yasaklayan yasa tasarısı da Eyaletler Meclisi’nden geçti. Yasak, görüntülerin sosyal medyada paylaşılma ihtimali göz önünde tutularak getirildi. Bu yasa tasarısı da Cumhurbaşkanı Steinmeier’in imzalamasından sonra yasalaşacak.

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