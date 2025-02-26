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Berlin’de yaşayan naht sanatçısı Hasan Ürkmez, açılışta yaptığı konuşmada, asırlardır bir medeniyet mirası olarak yaşatılan ahşap oyma sanatının ruhunu ve estetiğini birlikte keşfetmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Naht sanatı sadece ahşap oyma, ahşabı kesme işi değil. Aynı zamanda sabır, incelik, estetik ve maneviyatın iç içe geçtiği bir sanat yolculuğu” dedi. Ahşaba işlenen her çizginin bir medeniyetin ruhunu taşıyan sessiz bir anlatı olduğunu belirten Ürkmez, “Naht sanatı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde mimari eserlerde, cami mihraplarında, rahlelerde ve Kur’an-ı Kerim muhafazalarında kendine özel bir yer edinmiştir. Aynı zamanda Avrupa’daki kiliselerde de dini ve sanatsal süslemelerde kullanılan bir sanattır” diye konuştu.