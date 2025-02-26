AA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 12:39
Almanya’nın başkenti Berlin’de Yunus Emre Enstitüsü’nde ‘Yazı ile Ahşabın Buluşması’ adlı geleneksel Türk el sanatlarından naht sanatı sergisi ziyarete açıldı. Serginin açılışına Berlin Başkonsolos Muavini Müslime Azra İlhan ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Berlin’de yaşayan naht sanatçısı Hasan Ürkmez, açılışta yaptığı konuşmada, asırlardır bir medeniyet mirası olarak yaşatılan ahşap oyma sanatının ruhunu ve estetiğini birlikte keşfetmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Naht sanatı sadece ahşap oyma, ahşabı kesme işi değil. Aynı zamanda sabır, incelik, estetik ve maneviyatın iç içe geçtiği bir sanat yolculuğu” dedi. Ahşaba işlenen her çizginin bir medeniyetin ruhunu taşıyan sessiz bir anlatı olduğunu belirten Ürkmez, “Naht sanatı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde mimari eserlerde, cami mihraplarında, rahlelerde ve Kur’an-ı Kerim muhafazalarında kendine özel bir yer edinmiştir. Aynı zamanda Avrupa’daki kiliselerde de dini ve sanatsal süslemelerde kullanılan bir sanattır” diye konuştu.‘CİDDİ EMEK İSTEYEN BİR SANAT’
Yunus Emre Enstitüsü Almanya
Koordinatörü Samet Kapısız da bu yılın ilk sergisini ahşap işleme sanatı olan naht sanatıyla başlattıklarını ifade ederek, “Tabii, naht sanatı ismi itibarıyla çok bilinmese de cismi itibarıyla aslında asırlardır Türk kültüründe hayatın doğrudan içinde olan bir sanat. Sadece sanat ünüyle değil evlerin içerisinde birçok alanda kullanılan bir dal diyebiliriz. Göze ve gönle dokunan estetik boyutu derin ve ciddi emek isteyen bir sanat” açıklamasını yaptı. Kapısız, Almanya’da yaşayan Türk toplumunu sadece belli alanlarda değil kültür sanat alanında da yetişmiş değerlerle buluşturmayı amaçladıklarını, Türklerin Almanya’nın kültürel zenginliğine ve çeşitliliğine de katkısını göstermek istediklerini ifade etti.
Sergide nahhat Hasan Ürkmez’in 40 eseri, sanatseverlerle buluştu. 3 Mart’a kadar açık olan sergi her gün yerel saatle 12.00-16.00 arası ziyaret edilebilecek.