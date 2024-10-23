Esslingen’de feci kaza! Anne ile iki çocuğu...

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POLİSİN verdiği bilgiye göre kaza, salı günü Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen-Weil bölgesinde büyük bir kavşakta meydana geldi. İlk bulgulara göre, 54 yaşındaki bir sürücünün kullandığı SUV model otomobil, saat 18.00 sıralarında aniden kontrolden çıktı, sağa savruldu ve kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 39 yaşındaki bir kadın ile iki çocuğu ise otomobilden kaçamadı. Aracın çarpasıyla ağır yaralanan anne ile biri 3 diğeri 6 yaşındaki iki oğlu olay yerinde hayatı kaybetti. Olayın şahitleri ve ölenlerin yakınları kriz ekipleri tarafından desteklenirken, bazılarına tıbbi müdahalede bulunuldu. Olay yerine gelen polisler gözyaşlarını tutamadı.

