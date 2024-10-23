Esslingen’de feci kaza! Anne ile iki çocuğu...

ESSLINGEN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 10:02
Esslingen am Neckar’da yaşanan korkunç trafik kazasında anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen polisler gözyaşlarını tutamadı.
POLİSİN verdiği bilgiye göre kaza, salı günü Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen-Weil bölgesinde büyük bir kavşakta meydana geldi. İlk bulgulara göre, 54 yaşındaki bir sürücünün kullandığı SUV model otomobil, saat 18.00 sıralarında aniden kontrolden çıktı, sağa savruldu ve kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 39 yaşındaki bir kadın ile iki çocuğu ise otomobilden kaçamadı. Aracın çarpasıyla ağır yaralanan anne ile biri 3 diğeri 6 yaşındaki iki oğlu olay yerinde hayatı kaybetti. Olayın şahitleri ve ölenlerin yakınları kriz ekipleri tarafından desteklenirken, bazılarına tıbbi müdahalede bulunuldu. Olay yerine gelen polisler gözyaşlarını tutamadı.GÖREN VARSA ARASIN
Kazaya sebep olan sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada başka araçlar ve bir elektrik dağıtım kutusu da hasar gördü, bu yüzden trafik
ışıkları devre dışı kaldı. Ayrıca, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı iddia edilen bir Ford sürücüsü de hastaneye sevk edildi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sebebiyle ilgili polisin soruşturması devam ediyor. Stuttgart Savcılığı’nın talimatıyla bir bilirkişi de devreye alındı. Kazaya tanık olan kişilerin, 0711/3990-420 numaralı telefondan polise ulaşmaları istendi.