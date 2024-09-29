Essen karıştı! Önce yangın sonra bıçaklı saldırı: 31 yaralı

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ALMANYA’yı şoke eden olay, cumartesi akşamı Essen’in Altenessen ve Stoppenberg semtlerinde yaşandı. Saat 17.00 sıralarında iki ayrı binada peş peşe yangın çıktı. Yangınlarda 31 kişi yaralanırken, yaralılar arasında dumandan etkilenmiş çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. Ağır yaralanan iki küçük çocuk ise helikopterle Duisburg ve Bochum’daki hastanelere sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye görevlileri de zor anlar yaşadı. Dumanlar arasında mahsur kalan kadınlar ve çocuklar camlardan yardım isterken, komşular da yardım amacıyla merdiven kurdu. Çatı katında bulunan çocukların pencereden sarkıtıldığını gören itfaiye ekipleri atlama minderi kurarak tahliye işlemini hızlandırdı. Yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı, ancak bazı yaralılar ciddi duman zehirlenmesi yaşadı.



Bu iki yangının hemen ardından, olay yerlerine yakın bir noktada bir kişi kamyonetle iki dükkâna daldı. Saldırgan, bir manavın önünde durarak çevredekileri bıçak ve palayla tehdit etti. Polis, olay yerinde Suriye kökenli 41 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Sabıka kaydı bulunan şüphelinin, yangınları başlattığı üzerinde duruluyor. Olayın görüntüleri sosyal medyada da yayınlandı. Videolardan birinde, saldırganın bir grup adam tarafından sopalar ve küreklerle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı görülüyor. Gergin anlar yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek şüpheliyi gözaltına alıyor. Şüphelinin motivasyonları ve olası aile ilişkileri araştırılıyor.