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Avrupa
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

Essen Belediyesi’ne 10 bin maske hibe etti

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Essen Belediyesi’ne 10 bin maske hibe etti
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Almanya’nın Essen kentinde yaşayan Türk iş adamı Muharrem Çakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Essen Belediyesi’ne 10 bin maske hibe etti.

EMLAK sektöründe çalışan Çakan, yaşadığı ülkeye karşı sorumluluk hissettiği için böyle bir bağışta bulunmak istediğini söyledi. Çakan, “İçinde olduğumuz zor günleri birlikte el ele vererek atlatacağımıza inanıyorum. Yaşadığım şehrin belediyesine 10 bin maske vererek bu zor süreçten kurtulma konusunda bir katkı sunmak istedim. İnşallah el birliğiyle bu sorunun üstesinden geliriz” diye konuştu. İçinde maskelerin yer aldığı kolileri Essen Belediyesi yetkilisi Peter Renzel’e teslim eden Çakan, bu zor günlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, salgının bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

 

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