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HABERLERAvrupa Haberleri

Esrar serbest mi olacak?

#Almanya'da Esrar Serbest Mi Olacak?#SPD Yeşiller Ve FDP#AVRUPADAN HABERLER
Esrar serbest mi olacak

Almanya’da iktidarı devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP, Hollanda’da olduğu gibi esrarın belli miktarda kontrollü bir şekilde satışına izin vermeyi planlıyor.

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KOALİSYON görüşmelerinde ‘Sağlık ve Bakım’ çalışma grubunun hazırladığı taslakta, yetişkinlerin esrarı keyif amaçlı kontrollü kullanımına izin verilmesi yer aldı. Çok az miktardaki esrarın lisanlı iş yerlerinde satışı planlanıyor. Taslakta, böylelikle esrarın kalite kontrolünün yapılmış olacağı ve kontrolsüz kullanımdaki zehirli maddelerin engelleneceği belirtildi. Hollanda’da lisanslı bazı kafelerde 5 grama kadar esrar satışına izin veriliyor. Esrar, sadece yetişkinlerin tüketimine serbest olacak. Ancak bağımlılık uzmanı Prof. Ulrich Zimmermann, uyuşturucunun ülke genelinde legalleştirilmesinin sonuçlarının öngörülemeyeceğini belirtirken, “Akıllıca olanı ilk önce yerel bir bölgede pilot proje uygulanması olurdu” dedi. Zimmermann, şu anda olduğu gibi genel bir yasağı da kabul etmediğini söyledi.

 

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#Almanya'da Esrar Serbest Mi Olacak?#SPD Yeşiller Ve FDP#AVRUPADAN HABERLER

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