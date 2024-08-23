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Esrar kullanımına ‘trafik düzenlemesi’

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#ALMANYA#ESRAR KULLANIMI#TRAFİK DÜZENLEMESİ
Esrar kullanımına ‘trafik düzenlemesi’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 11:40

Almanya’da yasal düzenlemeyle esrar kullanımı kısmen serbest bırakılırken, trafikte ise yeni kurallar geldi. Bundan böyle trafikte, alkollü araç kullanımı için geçerli olan 0.5 promil sınırına benzer şekilde bir sınırlama getirildi. Sürücülerde, uyuşturucu etkisi yaratan ve esrarın ana maddesi olan Tetrahydrocannabinol (THC) maddesi de sınırlamaya tabi.

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BU yeni düzenlemeye göre, kanda en az 3.5 nanogram THC bulunan sürücüler, 500 Euro para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bir ay boyunca ehliyetine el konulacak. Eğer sürücü esrarın yanı sıra alkol de tüketmişse, para cezası 1000 Euro olacak. Yeni düzenlemede iki yıllık deneme sürecindeki sürücüler ile 21 yaşın altındaki sürücüler için kurallar daha da sertleşti. Alkolde olduğu gibi, bu yaş grubu için esrar kullanımı tamamen yasak. Bu kurala uymayanlara 250 Euro para cezası kesilecek. Önceden THC’nin genel olarak tespit edilmesi maddi yüke neden olduğu için belirli bir sınır değeri bulunmuyordu. Ancak yargı kararlarıyla, nanogramlık bir sınır değeri getirildi. Yeni düzenleme, 1 Nisan’dan itibaren esrar kullanımını ve yetişkinler için kişisel kullanım amaçlı özel yetiştirmeyi yasallaştıran Esrar Yasası’na dayanıyor.

 

 

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#ALMANYA#ESRAR KULLANIMI#TRAFİK DÜZENLEMESİ

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