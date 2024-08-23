Esrar kullanımına ‘trafik düzenlemesi’

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BU yeni düzenlemeye göre, kanda en az 3.5 nanogram THC bulunan sürücüler, 500 Euro para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bir ay boyunca ehliyetine el konulacak. Eğer sürücü esrarın yanı sıra alkol de tüketmişse, para cezası 1000 Euro olacak. Yeni düzenlemede iki yıllık deneme sürecindeki sürücüler ile 21 yaşın altındaki sürücüler için kurallar daha da sertleşti. Alkolde olduğu gibi, bu yaş grubu için esrar kullanımı tamamen yasak. Bu kurala uymayanlara 250 Euro para cezası kesilecek. Önceden THC’nin genel olarak tespit edilmesi maddi yüke neden olduğu için belirli bir sınır değeri bulunmuyordu. Ancak yargı kararlarıyla, nanogramlık bir sınır değeri getirildi. Yeni düzenleme, 1 Nisan’dan itibaren esrar kullanımını ve yetişkinler için kişisel kullanım amaçlı özel yetiştirmeyi yasallaştıran Esrar Yasası’na dayanıyor.