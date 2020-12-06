Esnafın yüzünü güldüren gelişme: On binlerce yardım başvurusu onaylandı

FEDERAL Meclis’e sunulan soru önergesini cevaplandıran hükümet, kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa yapılacak yardımlar için alınan başvurulardan yaklaşık yüzde 75’inin incelenmesinin tamamlandığı ve onaylandığı belirtildi. Onay alan başvuru sahiplerine ocak ayından itibaren ödemelere başlanacak. Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu tarafından federal hükümetin cevaplaması talebiyle Federal Meclis’e sunulan soru önergesini hükümet adına Federal Ekonomi Bakanlığı cevaplandırdı. Başvuruların onaylandığını da bakanlık cevabında belirtti. Cevapta yardım talebi onaylanan başvuru sahiplerine ocak ayından itibaren de ödemelerin yapılacağı kaydedildi.





BAŞVURULAR 31 OCAK’A KADAR

Kasım ayında uygulamaya sokulan kısıtlamalar çerçevesinde ciro kaybına uğrayan işletme sahiplerine ve serbest meslek erbabına 31 Ocak tarihine kadar yardım başvurularında bulunmaları için süre verilmişti. 31 Ocak tarihine kadar başvuran işletme sahiplerine geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yüzde 70 ile 75 oranında yardım yapılacak. Yapılacak yardımda çalışan sayısı da gözönünde bulundurulacak. Hükümet işletme sahiplerine 5 bin euro yardım ile 10 bin euro avansı ise kasım ayından beri ödüyor.

İFLASLARI ÖNLEMEK İÇİN...

Başbakan Angela Merkel, kısıtlamaların hayata geçirilmesinden sonra yaptığı açıklamada gelir kaybına uğrayan esnafın iflasını önlemek amacıyla mali yardımda bulunulacağını duyurmuştu. Merkel, yardımın Alman ekonomisinin ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi amacıyla yapıldığının da altını çizmişti. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de krizin işletmeler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için vergi oranlarının düşürülmesi üzerinde çalışıyor. Başbakan Merkel ve 16 eyaletin başbakanları 28 Ekim’de yaptıkları toplantıda sıkı önlemlerin uygulanması için karar almıştı. 2 Kasım’dan itibaren uygulanan sıkı önlemler çerçevesinde, sergi, tiyatro, sinema, konser, spor, kozmetik, masaj ve güzellik salonları kapatıldı. Sauna, yüzme havuzları ve nargile barlar da kapatıldı. Barlar, kafeteryalar ve restoranların masalara servisi yasaklandı.