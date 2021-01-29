Esnaf kan ağlıyor: İflaslar kapıda

ALMANYA’da hükümet korona önlemleri nedeniyle kapanan iş yerlerinin iflasını ve işsizliğin patlamasını önlemek için milyarlarca euro yardım paketi hazırladı. Hükümet 2020-2021’de korona krizinin bütçeye 1.446 trilyon euroya mal olacağını hesaplıyor. Hükümet 2021 için de ek yardım kararları alındı. Devlet kapalı olan iş yerlerine bir yıl önceki ay yaptığı cironun yüzde 75’ini ödüyor. Bu yardımlar hibe.

Ama yardımlar bürokratik engeller yüzünden gecikiyor. 15 bin 20 bin euro kira ödeyen orta ölçekli iş yerleri çok zorda. Kasım ayının parasını bazı iş yerleri ocak ayında yeni almış bulunuyor. Bazı iş yerleri ise halen kasım ayının parasını bekliyor. Her ay dükkân kirası ödemek zorunda kalan iş yeri sahipleri ‘Sabrın sonundayız’ diyor.



ŞUBAT ORTASINI BEKLİYORUZ

Hükümet korona önlemlerini 14 Şubat’a kadar uzattı. Bu tarihe kadar restoran, cafe ve barlar kapalı. Sadece paket satış yapabiliyorlar. Berlin Kreuzberg’de konuştuğum Türk esnaf kan ağlıyor. Bu iş nereye kadar daha böyle gidecek diye soruyorlar. Ümitleri 15 Şubat tarihinden itibaren restoran ve kafelerin yeniden açılması. “Bu tarihten itibaren açacağız diye sabrediyoruz. Ama açılmazsa, dükkânı kapatmak zorunda kalacağız” diyenler var.

SEYAHAT SEKTÖRÜ TEHLİKEDE

Ekonomi araştırmaları enstitüsü İfo’ya göre Almanya’da iş yerlerinin yüzde 15’i korona krizi nedeniyle geleceğini tehlikede görüyor. 750 bin iş yeri iflasın eşiğinde. En başta seyahat sektörünün geleceği tehlikede. Yüzde 86’sı iş yerinin kapanacağını düşünüyor. Otel işletmecilerinin dörtte üçü, restoran ve kafe sahiplerinin üçte ikisi iflas korkusu yaşıyor. 2021 yılı iflaslar yılı olacağa benziyor. İflasların şu an halen düşük olmasının nedeni kriz nedeniyle başvuru zorunluluğunun 30 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırılmış olması.

AŞI YETİŞMEZSE

Esnafın asıl umudu ise bu yıl sonbahara kadar aşı kampanyasıyla salgından çıkılması. Ancak bir aşı kaosu yaşanıyor. Aşı kıtlığı nedeniyle kampanya çok yavaş ilerliyor. Eğer sonbahara kadar herkese aşı imkânı sunulmazsa, asıl tehlike o zaman bekliyor. Yeterli aşı yapılamazsa, kışın gelmesiyle yeniden önlemlere gidileceği, Almanya’nın yeniden kapanması durumunda ekonominin bir yıl daha bu krizi kaldıramayacağı korkusu şimdiden ağır basıyor. Hükümetin yeni virüs türlerine karşı yüksek riskli ülkelere seyahat yasağı planı ise seyahat sektörünün tamamen sonu olarak görülüyor.