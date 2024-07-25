Esme nine öldürüldü mü?

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ALMANYA, Avusturya ve İsviçre sınırındaki Bodensee (Boden Gölü) kenarında bir kafe işleten Esme E. adlı 70 yaşında Türkiye kökenli kadının cesedi bulundu. Bavyera’nın Kressbronn kasabasında ‘Cafe Seegarten’ı işleten ve geçen pazar gününden beri kayıp olan Esme E.’nin cesedinin evine birkaç yüz metre mesafede bir bahçe evinde önceki akşam geç saatlerde bir şahıs tarafından bulunduğu açıklandı. Schwaben Süd polisinin, çevresinde çok sevilen Esme E.’nin bir cinayete kurban gittiğinden hareket ettiği belirtildi. Bir emniyet yetkilisi, olay bölgesinde incelemelerin yoğun bir biçimde sürdürüldüğünü ve görgü tanıklarının 083199090 numarayı arayarak kendilerine bilgi vermesini istedi.

KORKUDAN KAFEDE GECELİYORDU

ALMANYA’da yayımlanan Bild gazetesi olayla ilgili haberde, bir yakınının her sabah saat 07.30’da işine giden ve saat 22.00’ye doğru evine dönen Esme E.’nin son dönemlerde tedirginlik yaşadığını söylediği yer aldı. Aynı şahsın “Geç saatlerde eve dönmekten korktuğu için çoğu kez kafede geceliyordu” sözlerine de yer verildi. Öte yandan öldürüldüğünden hareket edilen Esme E.’nin ayrı yaşadığı eşinden bir kızı olduğu da öğrenildi.