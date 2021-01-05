Esma yine kayıp!

29 Aralık tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Esma için arama kararı çıkaran polis, genç kızı görenlerin en yakın polis karakoluna veya 06031-6010 numaralı telefondan bilgi vermesini istedi. Zayıf, koyu yeşil gözlü ve 1.60 boyunda olan Esma, kaybolduğu 29 Aralık gecesi en son saat 21.00 sıralarında Butzbach’da görüldü. O saaten sonra da bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kız, aralık ayı başında da ortadan kaybolmuş ve 12 gün sonra ailesine geri dönmüştü.