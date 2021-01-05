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BERLİN
Haber Giriş: 05.01.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Esma yine kayıp!

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Esma yine kayıp!
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Hessen eyaleti sınırları içinde kalan Karben’de ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Esma, yine ortadan kayboldu.

29 Aralık tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Esma için arama kararı çıkaran polis, genç kızı görenlerin en yakın polis karakoluna veya 06031-6010 numaralı telefondan bilgi vermesini istedi. Zayıf, koyu yeşil gözlü ve 1.60 boyunda olan Esma, kaybolduğu 29 Aralık gecesi en son saat 21.00 sıralarında Butzbach’da görüldü. O saaten sonra da bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kız, aralık ayı başında da ortadan kaybolmuş ve 12 gün sonra ailesine geri dönmüştü.

 

 

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