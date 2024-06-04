Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı

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EIMSBUTTEL ilçesindeki Mut Tiyatrosu salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Bedo lakabıyla tanınan, sunucu Bülent Kayaturan’ın değişim eğilimi olmayan insanlarda ve toplumlarda ileriye gitmenin mümkün olamayacağını vurguladığı sunum konuşmasının ardından konukları selamlayan yazar Arslan, “Altıncı kitabım olan ‘Değişim’i festivalde siz edebiyatseverlere tanıtmak benim için gurur kaynağıdır. Sahne sanatı ile edebiyatı buluşturmak aynı bir keyif” diye konuştu.

Fevzi Kızıl, Sadık Bayram ve Özcan Süer müzik yaptılar. (soldan sağa)

Her kitabında farklı, değişik ortamlarda tanıtım ve okuma yapmayı seçtiğini ifade eden Arslan, “Çok renklilik ve farkındalık yaratmayı seviyorum. Çocuk, kitap, sanat, doğa ve hayvanlar konu olunca benim için akan sular duruyor. Çoğunuzun bildiği gibi farklı ve uluslararası hayvanları koruma derneklerinde aktif yönetici ve üyeyim. Bu nedenle bugünkü kitap satışlarından elde edilen gelirin yine hayvanları koruma çalışmaları için kullanılacağını ayrıca belirtmek istiyorum” dedi.

Sunum konuşmasını Bedo lakaplı, tanınmış sunucu Bülent Kayaturan yaptı.









