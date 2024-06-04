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Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı

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#Fevzi Kızıl, Sadık Bayram Özcan Süer#Bülent Kayaturan#AVRUPADAN HABER
Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 10:46

Hamburglu yazar ve iş insanı Esma Arslan, Hamburg’da Mut Tiyatrosu’nun düzenlediği 7. Tiyatro Köprüsü Festivali çerçevesinde düzenlediği tiyatral okuma akşamıyla, ‘Değişim’ adlı son kitabını tanıttı.

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EIMSBUTTEL ilçesindeki Mut Tiyatrosu salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Bedo lakabıyla tanınan, sunucu Bülent Kayaturan’ın değişim eğilimi olmayan insanlarda ve toplumlarda ileriye gitmenin mümkün olamayacağını vurguladığı sunum konuşmasının ardından konukları selamlayan yazar Arslan, “Altıncı kitabım olan ‘Değişim’i festivalde siz edebiyatseverlere tanıtmak benim için gurur kaynağıdır. Sahne sanatı ile edebiyatı buluşturmak aynı bir keyif” diye konuştu.

Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı

Fevzi Kızıl, Sadık Bayram ve Özcan Süer müzik yaptılar. (soldan sağa)

Her kitabında farklı, değişik ortamlarda tanıtım ve okuma yapmayı seçtiğini ifade eden Arslan, “Çok renklilik ve farkındalık yaratmayı seviyorum. Çocuk, kitap, sanat, doğa ve hayvanlar konu olunca benim için akan sular duruyor. Çoğunuzun bildiği gibi farklı ve uluslararası hayvanları koruma derneklerinde aktif yönetici ve üyeyim. Bu nedenle bugünkü kitap satışlarından elde edilen gelirin yine hayvanları koruma çalışmaları için kullanılacağını ayrıca belirtmek istiyorum” dedi.

Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı

Sunum konuşmasını Bedo lakaplı, tanınmış sunucu Bülent Kayaturan yaptı.
Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı

Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı

Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı

Esma Arslan, yeni kitabını tiyatral okumayla tanıttı

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#Fevzi Kızıl, Sadık Bayram Özcan Süer#Bülent Kayaturan#AVRUPADAN HABER

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