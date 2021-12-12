‘Eskisinden daha iyiyiz’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalarBakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması! Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar#Murat Kurum
Kasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçekKasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçek! #Kentucky
İstanbulda korkutan kaza Asılı kaldıİstanbul'da korkutan kaza! Asılı kaldı#İstanbul
Mardinde 1310 metreden petrol fışkırdı... Büyük sevinçMardin'de 1310 metreden petrol fışkırdı... Büyük sevinç#Mardin
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Omicronda ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Eskisinden daha iyiyiz’

#Erol Sander#Caroline Goddet#AVRUPADAN HABERLER
‘Eskisinden daha iyiyiz’

Fransız eşiyle bir dönem aile içi şiddet nedeniyle ayrı yaşadığı belirtilen ünlü aktör Erol Sander, tekrar birleştiklerini, şimdi eskisinden daha iyi olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Bild gazetesine verdikleri demeçte 45 yaşındaki eşi Caroline Goddet ile yeniden ‘bahar ayları’ yaşadıklarını belirten 53 yaşındaki ünlü oyuncu, “Eskiye göre çok daha sakiniz. Hatta üçüncü çocuğu bile düşünüyoruz“ dedi. Münih yakınlarındaki ünlü sayfiye yeri Starnberg Gölü kenarındaki malikanelerinde mutlu bir yaşam sürdürdüklerini belirten Erol Sander, tek sıkıntılarının büyük oğlu Marion ile kayınbabasının koronavirüse yakalanmış olduklarını söyledi. Her ikisinin de hastalığı hafif atlattıklarını kaydeden Sander, “Toplum olarak salgına karşı dikkatli olmalıyız. Protestocuları anlıyorum, lakin bilime de güvenmeliyiz“ dedi.

‘ONU UFO DİYE ÇAĞIRIYORUM’
Erol Sander ile Christian Dior için modellik yaparkan 1996 yılında Paris’te tanıştıklarını belirten Caroline Goddet ise, “O zamanlardaki adı ‘Ufo’ idi, ben kendisini hâlâ ‘Ufo’ diye çağırıyorum. Eskisinden daha mutluyuz“ diye konuştu. Almanya’da Erol Sander adıyla sinema ve tv yıldızı olarak ünlenen aktörün gerçek adı ise Urçun Salihoğlu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erol Sander#Caroline Goddet#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat