‘Eskisinden daha iyiyiz’

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Bild gazetesine verdikleri demeçte 45 yaşındaki eşi Caroline Goddet ile yeniden ‘bahar ayları’ yaşadıklarını belirten 53 yaşındaki ünlü oyuncu, “Eskiye göre çok daha sakiniz. Hatta üçüncü çocuğu bile düşünüyoruz“ dedi. Münih yakınlarındaki ünlü sayfiye yeri Starnberg Gölü kenarındaki malikanelerinde mutlu bir yaşam sürdürdüklerini belirten Erol Sander, tek sıkıntılarının büyük oğlu Marion ile kayınbabasının koronavirüse yakalanmış olduklarını söyledi. Her ikisinin de hastalığı hafif atlattıklarını kaydeden Sander, “Toplum olarak salgına karşı dikkatli olmalıyız. Protestocuları anlıyorum, lakin bilime de güvenmeliyiz“ dedi.

‘ONU UFO DİYE ÇAĞIRIYORUM’

Erol Sander ile Christian Dior için modellik yaparkan 1996 yılında Paris’te tanıştıklarını belirten Caroline Goddet ise, “O zamanlardaki adı ‘Ufo’ idi, ben kendisini hâlâ ‘Ufo’ diye çağırıyorum. Eskisinden daha mutluyuz“ diye konuştu. Almanya’da Erol Sander adıyla sinema ve tv yıldızı olarak ünlenen aktörün gerçek adı ise Urçun Salihoğlu.