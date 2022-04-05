Eskişehir ve Gent İş İnsanları buluştu

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ZİYARETTE Gent Belediye Meclis Üyesi Veli Yüksel de hazır bulundu. “Odamızın 18 bin üyesi var”, diyen ETO Başkanı Güler “Üyelerimiz özellikle seramik, makine, havacılık, tekstil ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Biz projelerimizde kazan-kazan formülüyle başarıya ulaşıyoruz. ETO olarak dünyanın farklı ülkelerindeki odalarla işbirliği içindeyiz. Voka ile de ortaklaşa çalışmak istiyoruz” dedi. Gent İş İnsanları Derneği Voka’nın Başkanı Geert Moerman da bu ziyaretten memnuniyet duyduklarını ve iş birliğine yönelik çalışmaların başlatılacağını belirtti. “Flaman bölgesi yıllık 325 milyar euro ile ülke ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştirmektedir. İlaç üretimi, lojistik, makine ve hizmet sektörleri ön planda yer almaktadır. İş birliğini resmileştirmek ve Eskişehir bölgesini yatırımcılarla ziyaret etmek için bir çalışma başlatacağız” diye konuştu.



ESKİŞEHİR VE GENT ARASINDA KÖPRÜ

Ziyaretin verimli geçtiğine dikkat çekerek Gent Belediyesi Meclis Üyesi Veli Yüksel, “Eskişehir ve Gent ticaret odalarının kuracağı köprü sayesinde Gent’li Türk iş insanlarının yanı sıra Belçikalı yatırımcılar da için Eskişehir’in yüksek potansiyelini yerinde görerek yeni iş fırsatlarından yararlanabilecekler. Böylece hem Eskişehir’in hem de Gent’in ekonomik anlamda güçlenmesini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı. ETO heyeti ve Yüksel, son olarak Gent’te sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldi. Bu buluşmada Discover Eskişehir (Eskişehir’i Keşfet) programının tanıtımı yapıldı. ETO Başkanı Güler Discover Eskişehir ile, Avrupa’da yaşayan son kuşak yurttaşları Eskişehir’e getirmeyi ve Eskişehir’in sağlık ve kültür turizmini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.