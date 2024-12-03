Eski Yeşiller Lideri Omid Nouripour’a Bundesliga’da görev!

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KULÜBÜN gerçekleştirilen genel kurul toplantısında duyurulan kararla Nouripour, Eintracht Frankfurt’un denetim kuruluna sürdürülebilirlik ve toplumsal iş birliği konularında danışmanlık yapacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Nouripour, sürdürülebilirlik performansımızı değerlendirip yönlendirecek ve denetim kurulu toplantılarına katılacak” ifadelerine yer verildi. Nouripour, bu yeni göreviyle Eintracht Frankfurt Futbol AG’nin sürdürülebilirlik konularındaki danışma kurulu başkanlığı görevini de sürdürecek. Danışma kurulu, 2022 yılının Aralık ayında kurulmuştu ve Nouripour o tarihten bu yana kulübün sürdürülebilirlik stratejilerini ele alıp geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

EINTRACHT FRANKFURT SEVGİSİ ESKİ BİR TUTKU

İran doğumlu olan ve 13 yaşında ailesiyle birlikte Frankfurt’a yerleşen Nouripour, Eintracht Frankfurt’a olan sevgisini hiçbir zaman saklamadı. Kendini “Tam bir Frankfurtlu” olarak tanımlayan siyasetçi, 12 yıl önce Almanya Federal Meclisi’nde ‘Die Bundesadler’ (Federal Kartallar) isimli Eintracht taraftar kulübünü kurmuştu ve halen bu kulübün başkanlığını yapıyor. Nouripour’un, Eintracht Frankfurt’taki bu yeni görevi, spor dünyasında siyasetten gelen bir ismin üstlendiği önemli bir pozisyon olarak dikkat çekiyor.