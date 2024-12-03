×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Eski Yeşiller Lideri Omid Nouripour’a Bundesliga’da görev!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Yeşiller#AVRUPADAN HABERLER
Eski Yeşiller Lideri Omid Nouripour’a Bundesliga’da görev
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 11:26

Yeşiller Partisi’nin eski Eş Genel Başkanı Omid Nouripour, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’ta önemli bir göreve getirildi. Geçen kasımda parti liderliğinden istifa eden 49 yaşındaki Nouripour, Eintracht Frankfurt Futbol AG’nin ‘Sürdürülebilirlik Sorumlusu’ olarak atandı.

Haberin Devamı

KULÜBÜN gerçekleştirilen genel kurul toplantısında duyurulan kararla Nouripour, Eintracht Frankfurt’un denetim kuruluna sürdürülebilirlik ve toplumsal iş birliği konularında danışmanlık yapacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Nouripour, sürdürülebilirlik performansımızı değerlendirip yönlendirecek ve denetim kurulu toplantılarına katılacak” ifadelerine yer verildi. Nouripour, bu yeni göreviyle Eintracht Frankfurt Futbol AG’nin sürdürülebilirlik konularındaki danışma kurulu başkanlığı görevini de sürdürecek. Danışma kurulu, 2022 yılının Aralık ayında kurulmuştu ve Nouripour o tarihten bu yana kulübün sürdürülebilirlik stratejilerini ele alıp geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

EINTRACHT FRANKFURT SEVGİSİ ESKİ BİR TUTKU
İran doğumlu olan ve 13 yaşında ailesiyle birlikte Frankfurt’a yerleşen Nouripour, Eintracht Frankfurt’a olan sevgisini hiçbir zaman saklamadı. Kendini “Tam bir Frankfurtlu” olarak tanımlayan siyasetçi, 12 yıl önce Almanya Federal Meclisi’nde ‘Die Bundesadler’ (Federal Kartallar) isimli Eintracht taraftar kulübünü kurmuştu ve halen bu kulübün başkanlığını yapıyor. Nouripour’un, Eintracht Frankfurt’taki bu yeni görevi, spor dünyasında siyasetten gelen bir ismin üstlendiği önemli bir pozisyon olarak dikkat çekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Yeşiller#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!